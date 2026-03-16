Altro che Maldive, nel Tirreno esiste un paradiso tropicale low cost che quasi nessuno conosce

Tra scogliere di granito, spiagge incontaminate e panorami, calette raggiungibili solo dal mare: un paradiso esclusivo

Questo scenario naturale di grande impatto visivo fa da sfondo ideale alle giornate trascorse dove mare, storia e natura si fondono in un’esperienza senza eguali, lontana dalle mete affollate e troppo turistiche, rendendo questa costa calabrese una delle perle più preziose del Mediterraneo.

Qui, la natura selvaggia si fonde con la storia millenaria: già ai tempi della Magna Grecia, questo luogo era noto come Taurianum Promontorium, sede di un oracolo che i marinai invocavano prima di attraversare le insidiose acque dello Stretto di Messina, teatro delle leggende di Scilla e Cariddi.

Un luogo paradisiaco che quasi nessuno conosce

Nel cuore della Calabria, lungo la celebre Costa degli Dei, si nasconde un autentico gioiello naturalistico che sfida le mete esotiche più rinomate: Capo Vaticano. Questo promontorio di granito bianco, che si eleva fino a 124 metri sul livello del mare, domina un tratto di costa tra i più suggestivi del Mediterraneo. La sua posizione privilegiata, a pochi chilometri da Tropea, consente di ammirare panorami unici dove, al tramonto, il profilo fumante del vulcano di Stromboli si staglia all’orizzonte, custode silenzioso di un luogo dal fascino senza tempo.

Il territorio di Capo Vaticano, frazione di San Nicolò nel comune di Ricadi, è un mosaico di scogliere, calette nascoste e spiagge di sabbia finissima. Il promontorio, formato da un particolare granito bianco-grigio studiato a livello internazionale per le sue caratteristiche geologiche, divide i golfi di Sant’Eufemia e Gioia Tauro.

Le spiagge di Capo Vaticano rappresentano la vera attrazione per i visitatori e si differenziano per caratteristiche e accessibilità.

Grotticelle è senza dubbio la più celebre: tre baie contigue con sabbia bianca e fondali trasparenti che degradano dolcemente, ideali per famiglie e amanti dello snorkeling. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva e riservata, la caletta di Praia i Focu è un autentico tesoro nascosto, raggiungibile solo via mare. Protetta da imponenti pareti rocciose che creano un microclima caldo, questa spiaggia vanta acque cristalline che ricordano i mari polinesiani. È possibile accedervi tramite pedalò o taxi boat, partendo dalla vicina Grotticelle.

Proseguendo verso nord, la lunga spiaggia di Santa Maria offre un arenile di sabbia grossolana con fondale subito profondo, ideale per nuotatori esperti, mentre la spiaggia del Tono (o Tonicello) si presenta più ampia e meno affollata, con una vista spettacolare sul vulcano Stromboli.

Per i più avventurosi, le calette di Ficara e Salamite, raggiungibili quasi esclusivamente via mare, rappresentano rifugi ideali lontano dalla folla, dove si può godere del silenzio interrotto solo dal rumore delle onde.

Nella vicina frazione di Santa Domenica di Ricadi, a pochi chilometri da Tropea, si trovano altre perle come la Baia di Riaci, nota per lo Scoglio Grande, un masso di arenaria connesso alla spiaggia da una lingua di sabbia, perfetto per tuffi spettacolari e fotografie indimenticabili. Poco distante, la spiaggia di Formicoli custodisce i resti sommersi di un antico porto romano, testimonianza della millenaria frequentazione umana di questo tratto di costa.