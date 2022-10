Torna l’appuntamento con il Black Friday di MediaWorld in programma venerdì 25 novembre 2022, l’evento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano risparmiare grazie alle promozioni, alle offerte lampo e agli sconti su tantissimi prodotti di tecnologia ed elettronica.

Smartphone, TV, elettrodomestici e molto altro potranno essere acquistati a prezzi convenienti sia in store sia online, approfittando delle numerose Black Friday offerte e potendo sempre contare sulla massima qualità. Il Black Friday, d’altra parte, è ormai entrato a far parte delle abitudini dei consumatori italiani, per i quali il “venerdì nero” da dedicare interamente allo shopping rappresenta un’occasione irrinunciabile.

Gli italiani e lo shopping

Sebbene la pratica di dedicarsi agli acquisti online sia sempre più diffusa, gli italiani non sembrano voler rinunciare alle comodità offerte dal negozio fisico.

Lo sottolinea un’indagine condotta in ambito Retail da BVA Doxa in collaborazione con Salesforce, dalla quale si evince come i consumatori siano sempre più “Phygital”: a essere maggiormente ricercata, infatti, è un’esperienza di acquisto basata sul connubio vincente tra lo store fisico e le piattaforme digitali.

Se del negozio tradizionale viene apprezzata l’opportunità di essere accompagnati durante tutte le fasi dell’acquisto, il potenziale attrattivo dei canali di vendita online risiede soprattutto nella capacità di stimolare l’immaginazione e di generare nuovi desideri.

Quanto dura il Black Friday 2022

Quest’anno il Black Friday da MediaWorld cade il 25 novembre, ma è ormai una consuetudine far partire le iniziative promozionali anche prima di questa data, prolungandole fino a dopo il weekend.

Come ogni anno, inoltre, la fine del “venerdì nero” coinciderà con l’arrivo del Cyber Monday, il lunedì successivo all’evento che rappresenta un’ulteriore occasione di risparmio soprattutto sull’acquisto di prodotti del settore tech.

Nato originariamente come evento focalizzato su un’unica giornata, infatti, il Black Friday ha ampliato progressivamente gli orizzonti per consentire alle persone di accedere più facilmente alle numerose promozioni sia online sia offline.

Come prepararsi al Black Friday 2022

Come prepararsi al meglio per cogliere tutte le offerte del Black Friday da MediaWorld? Restare costantemente aggiornati è il primo step da compiere, ad esempio sfruttando tutti i canali di comunicazione messi a disposizione presso gli store o sul portale web ufficiale.

Fin da ora, infatti, è possibile visitare il punto vendita più comodo e identificare i propri “desiderata”, osservando la gamma di prodotti disponibili per andare a colpo sicuro non appena inizierà la promozione.

Esplorare il sito web è altrettanto utile, effettuando una ricerca per categoria o tipologia di prodotto ma anche effettuando la registrazione e creando un profilo personale. L’iscrizione alla newsletter periodica, inoltre, rappresenta una risorsa indispensabile per conoscere tutte le novità in tempo reale e per cogliere al volo le migliori promozioni.

Uno strumento molto pratico per conoscere le offerte MediaWorld, infine, è dato dai classici volantini disponibili sia in formato cartaceo in store sia in modalità digitale.

Non resta che attendere pazientemente l’arrivo del 25 novembre, tenendosi pronti per sfruttare al meglio tutte le opportunità di acquisto e portarsi a casa il meglio dell’elettronica e della tecnologia a prezzi davvero competitivi.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO