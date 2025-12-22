Casa in eredità ai figli, come si risparmia sulle tasse? Tutti i modi legali per lasciargli i beni pagando il minimo

Il passaggio di un patrimonio immobiliare in eredità rappresenta una tappa cruciale per molte famiglie italiane, con implicazioni fiscali e legali di rilievo. Secondo le più recenti stime, nei prossimi vent’anni circa 1.400 miliardi di euro di asset saranno trasferiti, coinvolgendo sia beni immobiliari che patrimoni aziendali. In questo contesto, pianificare in anticipo il passaggio generazionale non è solo una scelta saggia, ma una necessità per ottimizzare il carico fiscale e prevenire contenziosi tra eredi.

Strategie legali per ridurre l’imposta di successione

L’imposta di successione in Italia varia in base al grado di parentela e al valore del patrimonio ereditato. Per esempio, coniuge e parenti in linea retta beneficiano di una franchigia fino a 1 milione di euro, oltre il quale l’aliquota applicata è del 4%. Per fratelli e sorelle la franchigia scende a 100.000 euro con un’aliquota del 6%, mentre per altri parenti o soggetti estranei si applicano aliquote più elevate senza franchigia. Inoltre, per gli eredi con disabilità grave la franchigia sale a 1,5 milioni di euro.

Per minimizzare il peso fiscale, è fondamentale adottare strumenti legali che consentano di anticipare il trasferimento dei beni, agendo mentre il proprietario è ancora in vita. Le principali soluzioni includono:

Donazione con riserva di usufrutto : trasferire la nuda proprietà ai figli o ad altri eredi, mantenendo però il diritto di usufrutto, ovvero la possibilità di utilizzare o percepire i frutti dell’immobile fino alla propria morte. Questo meccanismo riduce il valore imponibile, poiché l’imposta viene calcolata solo sulla nuda proprietà, più bassa rispetto al valore pieno dell’immobile.

: trasferire la nuda proprietà ai figli o ad altri eredi, mantenendo però il diritto di usufrutto, ovvero la possibilità di utilizzare o percepire i frutti dell’immobile fino alla propria morte. Questo meccanismo riduce il valore imponibile, poiché l’imposta viene calcolata solo sulla nuda proprietà, più bassa rispetto al valore pieno dell’immobile. Conto corrente cointestato: intestando un conto corrente a più persone, il capitale si suddivide nelle quote di ciascun titolare. Alla morte di uno di essi, l’imposta si applica solo sulla quota del defunto, riducendo l’onere fiscale complessivo. È però essenziale affidarsi a persone di estrema fiducia per evitare rischi di prelievi indebiti.

Eredità e casa – Leonardo.it

Polizze vita : sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita permette di far ricevere agli eredi una somma che non rientra nell’asse ereditario e quindi è esente dall’imposta di successione.

: sottoscrivere una polizza assicurativa sulla vita permette di far ricevere agli eredi una somma che non rientra nell’asse ereditario e quindi è esente dall’imposta di successione. Investimenti in titoli esenti: alcuni strumenti finanziari, come titoli di Stato italiani ed europei, buoni del tesoro e titoli di risparmio postale, sono esclusi dalla base imponibile della successione, rappresentando un’occasione per ottimizzare il patrimonio.

In Italia circa l’85% delle imprese è a conduzione familiare, e il tema del passaggio generazionale è cruciale. Tuttavia, solo il 30% di queste aziende riesce a superare la seconda generazione e appena il 13% arriva alla terza. Le difficoltà derivano spesso dalla mancanza di una pianificazione strategica e da dinamiche familiari complesse.

Il passaggio generazionale è un processo articolato che coinvolge:

il trasferimento di proprietà e responsabilità manageriali;

la trasmissione di competenze e valori aziendali;

la gestione di rapporti familiari e conflitti potenziali.

Tra gli strumenti più efficaci per tutelare la continuità dell’impresa troviamo il trust e il patto di famiglia.