ChatGPT domina l’App Store: le app più scaricate raccontano come sta cambiando il nostro smartphone

Nel 2025 lo smartphone continua a essere il centro della vita digitale quotidiana, ma le app più scaricate raccontano qualcosa di nuovo.

Non si tratta più soltanto di social network o piattaforme di messaggistica: l’intelligenza artificiale è entrata stabilmente nella classifica delle applicazioni più utilizzate.

La graduatoria diffusa da Apple sull’App Store mostra infatti un cambiamento importante nelle abitudini digitali degli utenti. Le app più scaricate non rappresentano soltanto le mode del momento, ma indicano anche quali strumenti stanno diventando centrali nel lavoro, nella comunicazione e perfino nella gestione delle attività quotidiane.

Tra tutte, una in particolare ha segnato il 2025.

ChatGPT è stata l’app più scaricata del 2025

Secondo i dati pubblicati da Apple e riportati da diverse analisi del settore, ChatGPT è stata l’app gratuita più scaricata su iPhone nel 2025, superando piattaforme social e servizi digitali che per anni hanno dominato le classifiche.

Il risultato riflette la crescita rapidissima dell’intelligenza artificiale generativa. Nel giro di pochi anni gli assistenti AI sono passati da strumenti sperimentali a vere e proprie piattaforme di lavoro quotidiano.

Nel corso del 2025 l’app ha continuato ad accumulare download a livello globale, arrivando a centinaia di milioni di installazioni e diventando una delle applicazioni tecnologiche più diffuse nel mondo digitale.

La presenza di ChatGPT al primo posto rappresenta anche un cambio di paradigma: lo smartphone non è più soltanto uno strumento per consumare contenuti, ma sempre più uno spazio dove si producono testi, idee, immagini e soluzioni grazie all’intelligenza artificiale.

Le altre app più scaricate nel 2025

La classifica delle applicazioni più scaricate sull’App Store nel 2025 mette insieme categorie molto diverse tra loro: social network, strumenti di lavoro digitale, servizi pubblici e piattaforme di pagamento.

Nelle prime posizioni compaiono infatti:

ChatGPT

Poste Italiane (app unificata dei servizi postali e finanziari)

(app unificata dei servizi postali e finanziari) Klarna (servizio fintech per i pagamenti rateali)

Subito dietro compaiono alcune piattaforme ormai consolidate nell’ecosistema mobile, tra cui Google Chrome, Threads, Google, TikTok e Remini, confermando il peso ancora enorme dei social media e degli strumenti di navigazione nella vita quotidiana degli utenti.

Se si osservano le classifiche internazionali, emergono risultati simili: dietro ChatGPT troviamo app come Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram e YouTube, seguite da servizi di navigazione come Google Maps e applicazioni di produttività digitale.

Perché queste app dominano gli smartphone

Le classifiche dell’App Store non raccontano solo quali applicazioni sono popolari. Raccontano soprattutto come cambiano le abitudini digitali delle persone.

Negli anni passati dominavano quasi esclusivamente social network e piattaforme di messaggistica. Oggi il panorama è più complesso e riflette tre grandi tendenze tecnologiche.

La prima riguarda l’intelligenza artificiale. Strumenti capaci di generare testi, immagini o risposte complesse stanno diventando parte integrante delle attività quotidiane, dal lavoro alla ricerca di informazioni.

La seconda tendenza è quella dei servizi finanziari digitali. Applicazioni come Klarna dimostrano come lo smartphone sia ormai il punto centrale per gestire pagamenti, rateizzazioni e servizi bancari.

La terza riguarda la dimensione sociale e comunicativa. Nonostante l’arrivo dell’AI, piattaforme come TikTok, WhatsApp o Instagram continuano a occupare posizioni altissime nelle classifiche di download.

L’App Store resta uno dei centri dell’economia digitale

L’importanza delle classifiche non è soltanto simbolica. L’App Store rappresenta oggi uno dei principali ecosistemi tecnologici globali.

Secondo i dati diffusi da Apple, la piattaforma conta centinaia di milioni di utenti attivi ogni settimana e ha generato negli anni centinaia di miliardi di dollari per gli sviluppatori, diventando uno dei mercati digitali più grandi al mondo.

Ogni anno Apple premia inoltre le applicazioni più innovative attraverso gli App Store Awards, riconoscendo quelle che si distinguono per design, utilità e impatto culturale.

Le classifiche dei download raccontano quindi molto più di una semplice lista di applicazioni: rappresentano uno specchio dell’evoluzione tecnologica e delle abitudini digitali globali.

E guardando al podio del 2025, il messaggio appare abbastanza chiaro: l’intelligenza artificiale è ormai entrata stabilmente nelle nostre tasche.