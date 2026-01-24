Come puoi diventare il proprietario di un Picasso autentico da milioni di euro pagandolo solo 100

È stata appena lanciata la terza edizione della lotteria internazionale benefica “1 Picasso for 100 Euros”, un’iniziativa che offre la straordinaria opportunità di aggiudicarsi un’opera originale di Pablo Picasso per soli 100 euro, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia di Alzheimer. Promossa dalla Fondation Recherche Alzheimer, la lotteria unisce arte di altissimo livello e solidarietà, sostenendo uno dei più urgenti problemi sanitari del nostro tempo.

Come partecipare alla lotteria di Picasso e dettagli sull’estrazione

I biglietti per la lotteria sono in vendita dal 24 novembre 2025 esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’iniziativa. Sono disponibili in tutto 120.000 tagliandi, distribuiti a livello globale, al prezzo fisso di 100 euro ciascuno (circa 117 dollari).

L’estrazione del fortunato vincitore avverrà il 14 aprile 2026 alle ore 18 presso la sede di Christie’s a Parigi, una delle case d’asta più prestigiose al mondo. La procedura sarà supervisionata da un ufficiale giudiziario e trasmessa in diretta streaming, per garantire la massima trasparenza. Il premio in palio è un’opera di Picasso stimata intorno al milione di euro, una vera occasione unica per gli appassionati d’arte e i collezionisti.

Il quadro messo in palio è “Tête de femme”, un ritratto femminile realizzato con la tecnica della gouache su carta nel 1941. Proveniente dalla collezione di Opera Gallery, partner ufficiale dell’iniziativa, questo dipinto è particolarmente significativo perché risale a un periodo turbolento della vita privata di Picasso.

Quadro di Picasso in palio a 100 euro – Leonardo.it

Il ritratto fu infatti realizzato in un momento di forte tensione tra l’artista e la sua prima moglie, Olga Khokhlova. Olivier Picasso, nipote del maestro, ha raccontato che quell’opera nacque in una fase “estremamente complicata” per il celebre pittore. L’opera rappresenta dunque non solo un capolavoro artistico, ma anche un documento intimo della vita dell’artista.

La lotteria “1 Picasso for 100 Euros” non è una novità assoluta. La prima edizione, tenutasi nel 2013, raccolse 5 milioni di euro destinati alla salvaguardia della città libanese di Tiro, patrimonio dell’UNESCO, con in palio il dipinto “L’Homme au Gibus” (1914).

Nel 2019, la seconda edizione vendette oltre 51.000 biglietti in più di 100 Paesi, raccogliendo nuovamente oltre 5 milioni di euro a favore dell’organizzazione umanitaria CARE. Il quadro sorteggiato fu il celebre “Nature Morte” (1921), un olio su tela.

Questa terza edizione prosegue dunque una tradizione di successo che ha dimostrato come l’arte possa diventare un potente strumento per il sostegno sociale e la raccolta fondi a favore di cause importanti. Con un investimento alla portata di molti, 100 euro, è possibile contribuire concretamente alla ricerca scientifica e, allo stesso tempo, inseguire il sogno di possedere un’opera autentica di Picasso.

La Fondation Recherche Alzheimer è il principale finanziatore della ricerca clinica sull’Alzheimer in Francia. Dal 2009, ha investito oltre 23 milioni di euro in progetti che mirano a migliorare la diagnosi precoce, sviluppare terapie di precisione mediante biomarcatori e esplorare nuove strade terapeutiche.

La malattia di Alzheimer è una patologia neurodegenerativa complessa che provoca un progressivo deterioramento delle funzioni cognitive, con gravi ricadute sulla qualità della vita dei malati e dei loro familiari. Nonostante recenti scoperte abbiano portato a farmaci che possono rallentare la progressione nelle fasi iniziali, la ricerca resta fondamentale per trovare cure efficaci e, in futuro, prevenire la malattia.

Nel 2026, la Fondation ha inoltre organizzato eventi di raccolta fondi, come il gala annuale all’Olympia di Parigi, e sta promuovendo la collaborazione internazionale tra ricercatori, pazienti e donatori. Il sostegno della società civile è considerato cruciale per accelerare le scoperte e migliorare le prospettive di cura.