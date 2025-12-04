Coniglio o aquila? L’animale che vedi per primo rivela molto sulla tua persona

Un rapidissimo test psicologico svela molto sulla tua personalità. Ti sei mai chiesto il motivo dietro il suo funzionamento e cosa vuol dire il tuo parere a riguardo?

I test psicologici, dai più semplici ed immediati – come quello che vedremo adesso – a quelli un po’ più complessi e studiati dai grandi luminari della psicologia per individuare patologie o disfunzioni sono uno strumento importantissimo e, ammettiamolo, anche molto affascinante. Questo considerando che solo con poche immagini mostrate all’individuo permettono di capire tante cose su come ragiona o vede il mondo.

Il test di oggi, non preoccupatevi, non è impegnativo o importante come quello delle Macchie di Rorsrach che molti di voi conoscono anche solo per il famoso personaggio del film e fumetto Watchmen ma vi darà comunque, in pochi istanti, una bella risposta su una domanda cruciale da porvi: come vedete il mondo e che tipo di persona siete?

Vi spieghiamo brevemente cosa succederà: vi mostreremo un’immagine che può essere interpretata in due modi diversi, una foto in cui a seconda de casi, potreste vedere per prima o la sagoma di un’aquila, il bellissimo volatile simbolo degli USA, o un simpatico coniglio, l’animaletto che tanti di noi hanno in casa e che migliora le nostre giornate. Non c’è una risposta sbagliata, quindi, siate onesti…

Un test rapido e facile…

Comparso in questi giorni con grande frequenza sull’algoritmo dei social network di tanti di noi, il test di aquila e coniglio fa una domanda facile all’osservatore e tramite questa, gli psicologi che lo hanno ideato possono capire qualcosa della vostra personalità. A voi la foto e pensate, prima di continuare, a cosa avete realmente visto.

Tu cosa hai visto per primo? (Felicità Pubblicità) – www.Leonardo.it

Se avete visto il coniglio prima dell’aquila, secondo i risultati del test psicologico la vostra personalità dovrebbe essere più “abitudinaria”: è probabile che non siate persone che vogliono l'”avventura” a tutti i costi, ma anzi, che amiate la routine, le coccole quotidiane, affetti stabili e situazioni non estreme. Siete persone che non hanno bisogno di chissà quale scarica di adrenalina, per vivere bene. Il che può essere positivo o negativo a seconda di come vivete la vostra routine personale.

Al contrario chi ha visto prima l’aquila, secondo il test, tende ad essere più avventuroso. Una persona che vede prima il volatile del mammifero tende a ponderare bene le sue scelte e, una vola prese, non si ferma davanti a nulla. Chi vede il coniglio ha come punto forte l’empatia mentre chi vede l’aquila la lealtà, entrambe due grandi qualità nei rapporti umani. Certo, riuscire a combinare entrambe dovrebbe essere l’obiettivo di chiunque segua un percorso di miglioramento individuale in questo periodo.