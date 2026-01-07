Digitale terrestre, gennaio 2026 si apre con le novità: addio a un canale, un altro si sposta

Il 2026 si apre con una serie di cambiamenti significativi per il digitale terrestre, con una nuova numerazione dei canali e diversi movimenti inattesi. Le modifiche, segnalate dagli appassionati e riportate da Digital-Forum, delineano un panorama televisivo in continua evoluzione che richiede attenzione da parte degli utenti.

La riorganizzazione interessa vari multiplex e introduce sia aggiornamenti tecnologici sia eliminazioni definitive, confermando un inizio d’anno particolarmente dinamico per il settore. Per molti telespettatori sarà necessario effettuare una risintonizzazione completa, così da visualizzare correttamente le nuove posizioni e le versioni aggiornate dei canali disponibili.

Tutte le novità del 2026 sul Digitale Terrestre

Il consiglio degli esperti è di attivare anche la sintonizzazione automatica, utile per intercettare eventuali ulteriori modifiche nelle prossime settimane. Una delle novità più rilevanti riguarda il Mux DFree, dove il canale Maria Vision, collocato alla posizione 255, ha completato il passaggio all’alta definizione.

Nuovi canali e organizzazione diversa dei numeri – leonardo.it

Il salto dalla definizione standard all’HD rappresenta un miglioramento importante, soprattutto per chi utilizza televisori di grandi dimensioni e desidera una qualità d’immagine superiore. Grazie all’alta definizione, gli utenti potranno godere di maggiore nitidezza, colori più accurati e dettagli più definiti, rendendo l’esperienza visiva decisamente più piacevole.

Il passaggio di Maria Vision all’HD conferma la tendenza delle emittenti a investire nella qualità tecnica, adeguandosi agli standard ormai richiesti dal pubblico televisivo. Questo aggiornamento contribuisce inoltre a rendere più competitivo il multiplex, che negli ultimi anni ha già introdotto diverse migliorie strutturali.

Sul Mux Persidera 1, invece, la novità riguarda una rimozione definitiva: il canale Cusano News 7 è stato eliminato dalla lista dei canali disponibili. La rete risultava già priva di LCN e trasmetteva soltanto un cartello informativo, lasciando intuire da tempo una possibile uscita di scena dal digitale terrestre.

La cancellazione conferma quindi una scelta ormai attesa, che libera spazio nel multiplex e potrebbe preludere a nuove assegnazioni o riorganizzazioni future. Per gli utenti che seguivano l’emittente, l’unica possibilità resta verificare eventuali alternative online o su piattaforme differenti rispetto al digitale terrestre tradizionale.

La rimozione di Cusano News 7 si inserisce in un contesto più ampio di razionalizzazione delle frequenze, spesso necessario per ottimizzare la distribuzione dei contenuti. Il primo mese del 2026 si conferma dunque ricco di movimenti, tra aggiornamenti tecnici, nuove numerazioni e canali che lasciano definitivamente il panorama televisivo.

Per evitare disservizi o mancate visualizzazioni, è fondamentale risintonizzare periodicamente il televisore e controllare la presenza delle versioni più recenti delle emittenti. La sintonizzazione automatica rappresenta un valido alleato, perché permette di intercettare rapidamente eventuali variazioni senza interventi manuali ripetuti.

Con l’evoluzione continua del digitale terrestre, questi piccoli accorgimenti diventano indispensabili per mantenere una fruizione stabile e aggiornata dei contenuti disponibili. Il 2026 si prospetta quindi come un anno di ulteriori cambiamenti, con nuove opportunità per gli utenti e un’offerta televisiva sempre più dinamica e in trasformazione.