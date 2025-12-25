Diventa un ‘fantasma’ su WhatsApp: c’è un trucco geniale che di sicuro non conosci

WhatsApp, ecco il trucco geniale che ti fa diventare un fantasma: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Nel panorama delle applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp continua a essere una delle piattaforme più utilizzate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi mensili. Tra le funzionalità più apprezzate dagli utenti vi è la possibilità di gestire la propria privacy, in particolare tramite il controllo dell’ultimo accesso e della visibilità del proprio stato online. Recentemente è emerso un metodo innovativo e poco conosciuto che permette di diventare un vero e proprio “fantasma” su WhatsApp, evitando di essere monitorati da contatti indesiderati.

La funzione di ultimo accesso su WhatsApp consente agli utenti di vedere quando un contatto è stato online per l’ultima volta. Sebbene utile, può rappresentare un problema per chi desidera mantenere un elevato livello di privacy. Il trucco geniale consiste nell’utilizzare un’impostazione nascosta nell’app che permette di mostrare l’ultimo accesso a una cerchia ristretta di persone o addirittura a nessuno, senza dover disattivare completamente la funzione.

Questo si ottiene selezionando nelle impostazioni di privacy la voce “ultimo accesso e info” e configurandola su “Nessuno” o personalizzando la lista di contatti che possono visualizzarla. In questo modo, l’utente può continuare a utilizzare WhatsApp senza che nessuno sappia con certezza quando è stato online, diventando di fatto un “fantasma digitale”.

Ulteriori strategie per aumentare la privacy su WhatsApp

Oltre a nascondere l’ultimo accesso, è possibile adottare altre misure per migliorare la propria riservatezza. Tra queste, la disattivazione della doppia spunta blu che segnala la lettura di un messaggio, e la disattivazione dello stato online visibile a tutti o a una selezione di contatti.

Diventa un ‘fantasma’ su WhatsApp- leonardo.it

Un’altra opzione è l’utilizzo della modalità aereo: leggendo i messaggi mentre il telefono è offline, infatti, si evita di aggiornare lo stato di attività, ma questo metodo è meno pratico rispetto alla personalizzazione delle impostazioni di privacy.

Nel 2025, WhatsApp ha rafforzato le sue politiche di privacy implementando nuove funzionalità che consentono un controllo più granulare sulla condivisione delle informazioni personali. Tra queste, spicca la possibilità di nascondere l’ultimo accesso anche rispetto a singoli gruppi o contatti specifici, un’evoluzione importante per gli utenti più attenti alla sicurezza dei propri dati.

Il trucco per diventare un “fantasma” su WhatsApp si inserisce quindi in un contesto di crescente attenzione verso la privacy digitale, offrendo agli utenti uno strumento efficace per gestire la propria presenza online senza rinunciare alla comodità della piattaforma.