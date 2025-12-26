Dove vive Max Giusti, la villetta immersa nel verde (con piscina) del conduttore di Caduta Libera

Non sempre il successo televisivo porta a scegliere attici panoramici o indirizzi blasonati. C’è chi, dopo anni sotto i riflettori, sente il bisogno di rallentare e ritrovare una quotidianità più autentica. Max Giusti rientra in questa categoria. Il conduttore e imitatore romano, volto amatissimo della televisione italiana, ha costruito il suo rifugio ideale lontano dai luoghi più chiacchierati della Capitale, privilegiando spazi aperti, silenzio e una qualità della vita che per lui vale più di qualsiasi status symbol.

La sua casa non è solo un luogo fisico, ma una scelta di stile, coerente con un percorso personale fatto di lavoro intenso e di un forte desiderio di proteggere la sfera privata. E’ qui che Max Giusti festeggia i momenti importanti, come il suo compleanno, circondato dalla famiglia e dagli amici più cari, lontano dal clamore mediatico.

La scelta di vivere a Roma Ovest, tra verde e quotidianità

Max Giusti vive con la moglie Benedetta Bellini e i loro due figli in una villetta situata nella zona della Pisana, a Roma Ovest. Un’area spesso poco raccontata rispetto ai più noti quadranti nord o sud della città, ma che per il conduttore rappresenta un piccolo angolo di vacanza permanente. In diverse interviste ha sottolineato come questo luogo rispecchi perfettamente l’idea di casa che aveva da bambino, quando cresceva in spazi molto più ridotti.

La villetta non è un villone imponente, ma una soluzione abitativa immersa nel verde, capace di offrire privacy e tranquillità. Uno degli elementi più apprezzati è il giardino, condiviso con una piscina condominiale che diventa il cuore della vita familiare, soprattutto nei mesi estivi. Qui Giusti trascorre il tempo libero, organizza feste e momenti di convivialità, sfruttando uno spazio pensato per il relax e la semplicità, con aree dedicate al riposo, al gioco dei bambini e ai pranzi all’aperto.

Anche gli interni raccontano molto della sua personalità. L’ingresso della casa è caratterizzato da una parete decorata con cornici dal gusto rétro e da un lampadario scenografico che cattura subito l’attenzione. Il tavolo in vetro aggiunge un tocco moderno e luminoso, mentre una tastiera elettronica posizionata in un angolo suggerisce una vena artistica che va oltre la comicità e la conduzione televisiva, lasciando intravedere il legame profondo con la musica.

In questa villetta alla Pisana, Max Giusti ha trovato il suo equilibrio. Un luogo che rappresenta il punto di arrivo di un percorso fatto di sacrifici, successi e scelte consapevoli. Lontano dalle mode immobiliari e dalle etichette, la sua casa racconta una felicità semplice, costruita giorno dopo giorno, dove il vero lusso è sentirsi finalmente a casa.