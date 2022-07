I farmaci sono davvero tantissimi e potrebbero essere classificati sulla base di molteplici parametri; una distinzione molto interessante, che ingloba tutti i farmaci oggi disponibili in commercio, è tuttavia quella correlata alla possibilità di acquistarli online o meno.

L’acquisto di farmaci online, si sa, è ormai una realtà, d’altronde è sufficiente effettuare una semplice ricerca in rete per imbattersi in grandi farmacie online come Farmaregno, ma non tutti i farmaci, appunto, sono acquistabili con un click.

Facciamo dunque chiarezza a questo riguardo, scoprendo quali sono i tipi di farmaci che si possono comprare in rete e quelli per cui, invece, è necessario rivolgersi ad una farmacia fisica.

I farmaci acquistabili online

I farmaci che possono essere acquistati online abbracciano diverse sottocategorie, che andiamo subito a scoprire.

Anzitutto, in questa categoria rientrano i farmaci denominati OTC, acronimo di Over The Counter, che in lingua inglese significa letteralmente “sopra il bancone”.

Questi farmaci, essendo ideati per fronteggiare malesseri piuttosto comuni e prevedendo dei potenziali effetti indesiderati molto moderati, sono vendibili liberamente, senza obbligo di prescrizione medica, e possono essere esposti in farmacia anche sul bancone.

Altra categoria di farmaci acquistabili online è quella dei farmaci cosiddetti SOP, acronimo di Senza Obbligo di Prescrizione.

Anche per questi farmaci, dunque, la vendita è da considerarsi libera, senza alcuna necessità di prescrizioni mediche, tuttavia vi è una differenza con gli OTC: i SOP infatti non possono essere collocati in vista all’interno dell’esercizio commerciale, ma possono essere forniti al cliente solo su richiesta, o comunque laddove siano coerenti con le necessità che ha manifestato.

Se si parla di farmaci acquistabili online è opportuno menzionare anche i cosiddetti parafarmaceutici.

I prodotti parafarmaceutici, in realtà, non sono dei farmaci, ragioni per cui la loro vendita è assolutamente libera, è comunque utile citarli in quanto sono prodotti ampiamente trattati dalle farmacie e dunque facilmente individuabili sia nelle farmacie fisiche che negli e-commerce dedicati.

Gli esempi sono tantissimi: sono dei parafarmaceutici dei prodotti per la cura dell’igiene personale, sanitari, integratori alimentari, solari e simili.

I farmaci non acquistabili online

I farmaci che non possono essere acquistati online sono invece i farmaci OP, ovvero appunto quelli per cui è obbligatoria la prescrizione medica.

Si tratta di farmaci che fronteggiano patologie e sintomi molto specifici e che hanno, di norma, delle potenziali controindicazioni non irrilevanti, per tale motivo il sistema sanitario consente di acquistarli solo se sono stati prescritti dal proprio medico.

Questa è, dunque, l’unica e sola categoria di farmaci che non possono essere acquistati su Internet e per i quali è quindi necessario rivolgersi ad una farmacia fisica; per il resto, come visto, tutte le altre tipologie di farmaci e di parafarmaci sono acquistabili online.

È in ogni caso fondamentale, vista la particolarità dei prodotti che si stanno acquistando, accertarsi di far riferimento ad e-commerce autorevoli e regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività, che esibiscano regolarmente indirizzo e partita IVA: bisogna assolutamente evitare di incappare in prodotti contraffatti o in sorprese altrettanto spiacevoli.

