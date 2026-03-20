Gengive, i casi aumentano: cure più rapide e meno invasive negli studi

Non è solo un fastidio, ma un problema sempre più diffuso. Le malattie delle gengive stanno crescendo anche in Italia e coinvolgono ormai milioni di persone, spesso senza che se ne rendano conto.

Accanto all’aumento dei casi, però, sta cambiando anche il modo di curarle. Gli studi stanno puntando su interventi meno invasivi, più rapidi e con un recupero più semplice per il paziente.

Numeri in aumento anche in Italia

I dati parlano chiaro. Le forme più gravi di parodontite nel mondo sono raddoppiate negli ultimi trent’anni, arrivando a coinvolgere oltre 1,1 miliardi di persone.

In Italia la crescita è ancora più evidente: i casi più seri sono passati da circa 6 milioni a quasi 9 milioni, pari a oltre il 15% della popolazione adulta. Un dato che supera quello di molti altri Paesi europei.

È una tendenza legata a diversi fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione e una maggiore esposizione a condizioni che favoriscono queste patologie.

Perché le gengive sono così importanti

La salute orale viene spesso sottovalutata, ma negli ultimi anni è entrata sempre più al centro dell’attenzione anche a livello internazionale.

Le malattie gengivali non riguardano solo la bocca. Possono avere effetti più ampi sull’organismo e rappresentano un peso crescente per la salute pubblica.

Non a caso, la salute orale è stata inserita tra le priorità globali, insieme ad altre patologie croniche, all’interno dei documenti delle Nazioni Unite.

La svolta delle cure meno invasive

Di fronte a numeri in aumento, la risposta non è stata solo tecnologica ma anche culturale. Sempre più studi stanno adottando un approccio definito “meno invasivo”, con l’obiettivo di ridurre il trauma per il paziente.

Questo significa interventi più brevi, tecniche più precise e una maggiore attenzione alla conservazione dei tessuti naturali. Il risultato è un recupero più veloce e una gestione più semplice della fase post-operatoria.

In molti casi, anche le terapie non chirurgiche vengono concentrate in un’unica seduta, riducendo il tempo necessario e migliorando l’esperienza complessiva.

Meno dolore e tempi più rapidi

Le tecniche più recenti permettono di intervenire con maggiore precisione, limitando l’infiammazione e il disagio dopo il trattamento. Questo si traduce in meno dolore e tempi di guarigione più brevi.

Alcuni interventi mostrano una riduzione significativa del tempo alla poltrona, fino al 60%, mentre in altri casi si riducono anche l’uso di anestetici e materiali, mantenendo comunque risultati clinici comparabili.