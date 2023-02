Questa linea di pensiero oramai è diffusa in quasi ogni prodotto che acquistiamo: sempre più spesso aziende di design collaborano intensamente con quelle di prodotti tecnologici con lo scopo di creare prodotti sia più ricercati esteticamente che più funzionali.

Per quanto riguarda il mondo della casa, aziende come Samsung, Dyson e LG hanno fatto della combinazione tra design e funzionalità il loro punto di forza. Tra i prodotti per la casa che stanno diventando più popolari ci sono le scope elettriche senza filo. Questi prodotti, come suggerisce il nome, sono delle scope che utilizzano l’energia elettrica fornita da una batteria per aspirare la polvere e lo sporco che si accumula in casa tutti i giorni. A differenza dei modelli tradizionali, che molto spesso tendono a spostare lo sporco anzichè rimuoverlo, le scope elettriche di ultima generazione offrono una pulizia più accurata e profonda, che non si limita al pavimento di casa ma grazie agli accessori più diventare un valido alleato per altre zone o in alcune specifiche situazioni.

La scopa elettrica senza fili più iconica della nostra generazione è “Il Dyson“. Già il termine “Il Dyson” ci fa capire come questo sia diventato talmente popolare (e oggetto di desiderio) da utilizzarlo per indicare tutti i modelli anzichè uno in particolare; anche perchè di varianti ce ne sono diversi: V15 Detect, V12 Detect Slim, V11, V10 e il più datato Dyson V8.

È la combinazione tra design, potenza ed esperienza di utilizzo che ha reso Dyson l’azienda leader in questo settore. I colori arancio e viola che caratterizzano quasi ogni dispositivo si fanno notare, sia online, sia quando entriamo in una delle tante catene di elettronica in città. I loro dispositivi poi fanno dei balzi avanti significativi in termini di prestazioni: il modello V12 detect slim presenta una luce integrata posta nella spazzola principale che rileva anche le più piccole particelle di polvere, altrimenti non visibili ad occhio nudo.

Con l’avvento della famosa “casa intelligente” anche Samsung sta progettando elettrodomestici smart, oltre ad essere di design ed occuparsi di ogni prodotto per ogni stanza, questi riescono a comunicare tra di loro sfruttando dei protocolli ad hoc che si gestiscono anche dal sistema proprietario SmartThings.

La scopa elettrica senza fili Samsung BESPOKE Jet™ pro extra è un concentrato di bellezza ed è una delle prime a dotarsi di una stazione di ricarica che permette lo svuotamento della polvere. La scopa vincitrice dell’“archiproducts design awards 2022” infatti si svuota da sola e questo non può che essere una manna dal cielo per tutti coloro che sono allergici alla polvere o per chi detesta entrare in contatto con lo sporco appena raccolto. Tornando all’argomento del titolo, la BESPOKE Jet™ si presenta con un gusto ed un’estetica talmente piacevole che può essere posizionata in bella vista in qualsiasi angolo della casa.

Anche LG segue lo stesso pensiero di Dyson e Samsung, infatti ha commercializzato la LG CordZero A9K-ULTRA1V che ha avuto un ottimo successo per via della sua duplice funzione: scopa elettrica e lavapavimenti. Mentre abbiamo analizzato il concetto di scopa elettrica, ci rimane da spiegare cos’è una lavapavimenti: sostanzialmente è un’aspirapolvere in grado di pulire il pavimento, ovvero lo “straccio 2.0”. Grazie ad un accessorio che si aggancia alla base, la scopa di LG permette di aspirare e lavare il pavimento per garantire un risultato ancora migliore.

Insomma, la tecnologia ed il design vanno di pari passo, soprattutto in un mondo che vede della connettività e dell’IoT il prossimo futuro. È bene scegliere con cura gli elettrodomestici da acquistare, sia per quanto riguarda il mero gusto estetico, che le funzionalità utili per la vita quotidiana.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO