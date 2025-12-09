La regione italiana che risplende in inverno: i suoi borghi sul lago rendono il luogo fiabesco

Un territorio bellissimo che d’inverno si ricopre di magia ancora più del solito. Visita questa regione italiana durante l’inverno.

La stagione invernale, con le vacanze di Natale che spesso si prolungano in un bel ponte che arriva fino a Capodanno o anche all’Epifania, sono un’occasione irripetibile per viaggiare per gli italiani che hanno un lavoro molto impegnativo che non consente loro di staccare per una bella vacanza nel corso dell’annata regolare.

La domanda che spesso ci poniamo è: perché mai spendere centinaia di euro in biglietti aerei quando nel nostro paese ci sono tantissimi bei luoghi da visitare e raggiungere comodamente con la nostra vettura? Siamo sicuri che anche se siete viaggiatori “incalliti” non avete mai visto tutto, ma proprio tutto, quello che c’è da vedere nelle varie regioni del nostro splendido paese!

Chiaramente, bisogna essere così accorti da visitare le regioni giuste, quelle con l’atmosfera adatta alla stagione in cui vi trovate. Sicuramente, luoghi come la Sicilia o la Sardegna sono più affascinanti d’estate – senza nulla togliere alla loro bellezza in questo periodo! – che d’inverno. Così come il Piemonte, bellissima regione del nord Italia, nasconde tante meraviglie di cui si gode di più in inverno…

Il trittico dei laghi piemontesi: visitali assolutamente in questo periodo!

Una bella escursione con tanto di cioccolata calda dopo il viaggio a piedi con vista lago: cosa chiedere di meglio in questa stagione fredda ma anche piena di opportunità turistiche? Nel Piemonte Settentrionale si estende un’area che i turisti chiamano appropriatamente “Distretto dei Laghi” per la sua posizione al centro tra Lago Maggiore, Lago d’Orta e le Valli dell’Ossola. In quest’area si concentrano alcuni dei panorami più belli dell’intero paese, da vedere d’inverno.

Lago Maggiore, guarda che panorama! (Wikipedia) – www.Leonardo.it

Nell’area che sotto una coltre di neve appare ancora più suggestiva ed affascinante potete trovare bellissime attività da svolgere in coppia, da soli o con un bel gruppo di amici: ciaspolate con salite fino a 2.000 mt rispetto al livello del mare, sci su piste di varie difficoltà a seconda di quanto siete abili con questa disciplina. Vicino al Lago Maggiore troverete anche pittoreschi paesini come Arona, Stresa, Baveno e Verbania dove in questo periodo, è possibile visitare dei bellissimi mercatini di Natale!

Per sciare, vi consigliamo il fornitissimo impianto del Mottarone che è uno dei più celebri dell’area. Tra il 5 dicembre e la fine di Marzo, troverete in attività anche il San Domenico Ski, uno degli impianti sciistici più imponenti dell’area, con oltre 35 km di piste per novellini, principianti ed esperti. E se tutto questo movimento proprio non fa per voi, troverete sicuramente una bella baita, dove bere una cioccolata calda davanti ad una fiaba di Natale. Cosa aspettate? Prenotate la vostra vacanza da sogno!