Le ‘Maldive d’Europa’ a 2 ore dall’Italia: paradiso low cost con acqua cristallina e cibo pazzesco

C’è un posto in Europa dove l’acqua ha sfumature irreali, il sole accompagna le giornate senza fretta e l’atmosfera ricorda mete esotiche dall’altra parte del mondo. Non serve volare per ore né attraversare oceani: a circa due ore dall’Italia si trova una destinazione che molti definiscono ormai le “Maldive d’Europa”. Un paragone che incuriosisce e che, una volta arrivati, smette di sembrare esagerato.

Siamo in Grecia, sull’isola di Creta, in un contesto che riesce a unire comfort, relax e un’estetica curata nei minimi dettagli. Qui il mare cristallino, la luce intensa e la sensazione costante di vacanza creano un’esperienza che va oltre il classico soggiorno balneare. E’ il tipo di luogo che colpisce già dalle prime immagini, ma che convince davvero quando lo si vive.

Un resort che sembra uscito dall’Oceano Indiano

Il cuore di questa esperienza è lo Stella Island Resort, un hotel cinque stelle riservato esclusivamente agli adulti e composto da 225 camere. La particolarità che lo rende unico è la presenza di bungalow che si affacciano direttamente sull’acqua, richiamando immediatamente l’immaginario delle Maldive. Non si tratta però dell’Oceano Indiano: la struttura è stata progettata intorno a una grande piscina artificiale, creando un effetto scenografico sorprendente e perfettamente integrato nel contesto.

I bungalow sono arredati con uno stile moderno, che privilegia materiali naturali, tessuti morbidi e tonalità rilassanti. Le grandi finestre lasciano entrare la luce e permettono di godere della vista sull’acqua in ogni momento della giornata. Ogni alloggio dispone di una vasca idromassaggio con doccia a cascata e di una piattaforma esterna con amaca, ideale per prendere il sole o semplicemente rallentare il ritmo e lasciarsi cullare dall’atmosfera.

Come nei resort più iconici delle Maldive, anche qui una passerella attraversa il centro di quella che sembra a tutti gli effetti un’isola privata. Camminare sospesi sull’acqua diventa parte dell’esperienza quotidiana, così come fermarsi nelle aree lounge costruite direttamente al centro della piscina, pensate per chi vuole sentirsi circondato dall’acqua restando all’asciutto.

Un resort che sembra uscito dall’Oceano Indiano – leonardo.it – fonte instagram @stellaislandcrete

Per chi invece ama un approccio più informale, alcuni bar sono accessibili direttamente nuotando, trasformando l’aperitivo in un momento di puro piacere. Il contesto è completato da un’attenzione particolare al benessere e alla qualità della proposta gastronomica, con sapori curati e un’idea di vacanza che punta tutto sulla sensazione di esclusività senza ostentazione.

Creta, con la sua luce, il suo mare e la sua accoglienza, fa il resto. Ed è proprio questa combinazione a rendere lo Stella Island una delle mete più chiacchierate del momento: un luogo europeo che riesce davvero a far sentire lontani, pur restando sorprendentemente vicini.