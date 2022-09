Consumare con regolarità noci, e in generale frutta secca, ci permette di sfruttare i benefici di questi prodigiosi alimenti.

Le linee guida internazionali consigliano d’inserire noci e frutta secca nella dieta quotidiana in piccole porzioni di 20-30 grammi ciascuna, per non generare squilibri, poiché si tratta di alimenti a elevato valore energetico.

Belle a vedersi, ma soprattutto buone, le noci sono una fonte inesauribile di vitamine B1 e B6, ma in prevalenza E, capace di contrastare l’inesorabile processo d’invecchiamento delle cellule, mettendo in atto una decisa azione antiossidante.

L’alta presenza di vitamine non è il solo contenuto salutare offerto. Le noci, infatti, garantiscono una forte integrazione di sali minerali quali magnesio, zinco e potassio, e arricchiscono il nostro organismo di fibre e proteine, oltre ad essere un’ottima fonte di acido folico.

Le noci hanno un elevato contenuto di lipidi, con una forte presenza di acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3 e omega 6, perfetti per prevenire le malattie cardiovascolari.

noci pulite

Noci, occhio alle calorie

Le noci sono un ottimo alimento, ma è bene inserirle in una dieta il più possibile varia, considerando che non devono sostituire altri alimenti, ma integrarli. L’elevato potere saziante di cui dispongono consente di tenere a bada i forti appetiti, e aiuta a ridurre il rischio di sovrappeso e obesità.

Le noci, incredibile ma vero,secondo recenti studi sarebbero in grado di esercitare un’azione benefica sul controllo del peso corporeo, da un lato stimolando il senso di sazietà, dall’altro migliorando il metabolismo. In ogni caso èdeterminante non perdere di vista l’alto contenuto calorico che fornisce questa tipologia specifica di frutta secca.

È, infatti, bene sapere che 100 grammi di prodotto sono responsabili dell’apporto di 654 Kcal, per cui scegliete di consumarle con rigore, senza esagerare, inserendole nella dieta come una sorta di sfizio. Può essere utile considerare che una noce di media grandezza, e completamente sgusciata, pesa dai 6 agli 8 grammi e con tre noci si potrebbe raggiungere la quota giornaliera di consumo consigliata dagli esperti nutrizionisti.

Quando consumare le noci

Il consumo delle noci non deve essere legato per forza di cose a un momento specifico. Si può scegliere di assaporarne una porzione a fine pasto in veste di dessert, come spezza fame nell’arco della giornata, come spuntino pomeridiano.

Studi di settore avvalorano le proprietà benefiche delle noci, da gustare al naturale oppure abbinate ad altri alimenti come la frutta fresca o i formaggi. Provate ad aggiungerle ai cereali, gustatele con il latte oppure spezzettatele nello yogurt, scoprirete una bontà infinita da provare a colazione per garantirsi il giusto sprint.

Le noci in cucina

Con le noci potete farcire un’insalata, regalare un tocco in più a una semplice macedonia, oppure inserirle di diritto fra gli ingredienti con cui realizzare gustose ricette, a partire dai dessert fra mousse e gelati.

Provatele per rendere sfiziosi gli impasti dei tanti prodotti da forno come torte e biscotti, utilizzatele come condimento per pasta e riso.

Da provare assolutamente le farfalle al pesto con legumi e noci, le orecchiette noci e feta, le zucchine alle noci, l’insalata di riso farcita con mele e noci, il pandolce di noci, oppure anche un semplice snack con formaggio e pere.

Non dimenticate di dare libero sfogo alla fantasia, inventando le vostre ricette, pensando agli abbinamenti preferiti.

Noci e cura della bellezza

Le noci sono straordinarie anche nella cura della bellezza. Quello estratto dalle noci è un olio che vanta proprietà idratanti e nutrienti, a sostegno del benessere di pelle e capelli.

Questo straordinario olio può essere utilizzato come un vero e proprio impacco, da applicare prima dello shampoo. Oltrea rafforzare la chioma questo prodigioso olio offre un supporto nella cura della forfora e delle dermatiti.

A trarre benefici dall’uso sistematico dell’olio di noci è soprattutto la pelle del viso, così come quella del corpo.

