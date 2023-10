Il 2023 si sta rivelando un anno di grandi novità per Mercedes, protagonista di nuovi lanci e di un ampio restyling che ha coinvolto molti dei veicoli più apprezzati della Stella.

A pochi mesi dall’arrivo del 2024, la casa di Stoccarda traccia un bilancio positivo dei mesi trascorsi che hanno visto sia nascere nuovi modelli, sia promuovere significativi cambi di look.

Tra i rinnovi più attesi, ad esempio, figura il nuovo SUV compatto Mercedes GLA, uno dei modelli di maggiore successo creati dalla casa automobilistica.

Nuova Mercedes GLA: caratteristiche, novità e versioni

Parte della famiglia di SUV Mercedes-Benz, la nuova GLA vanta un design sportivo e compatto unitamente a una ricca dotazione tecnologica.

Mercedes GLA si caratterizza per un equipaggiamento di serie ancora più completo del modello precedente, acquisendo un’indole ancora sportiva e off-road grazie soprattutto alla nuova griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale, al cofano con power dome e al paraurti anteriore ridisegnato con protezione anti-incastro.

Tra le novità proposte dalla Stella per Mercedes GLA, inoltre, è compreso il nuovo colore Spectral Blue, tratto distintivo della rivoluzione estetica del veicolo insieme ai quattro design per i cerchi e ai nuovi sedili comfort rivestiti in pelle sintetica ARTICO.

La nuova GLA di casa Mercedes, rispetto al modello passato, vanta propulsori più potenti, emissioni inquinanti ridotte e soprattutto una migliore efficienza, garantita da specifici accorgimenti tecnologici come il sistema di fasatura variabile delle valvole Camtronic, l’accensione a scintilla multipla, la gestione termica smart per il liquido di raffreddamento e l’olio, gli iniettori piezoelettrici a elevata precisione.

Le motorizzazioni disponibili sono diesel, benzina e ibrido-benzina: tra le più richieste compare Mercedes GLA 200 con motore benzina da 1.3 litri in grado di erogare 120 kW (163 CV) di potenza e consumi medi di 7,3 litri per 100km. Entry level della gamma SUV, invece, è Mercedes GLA 180 dotata di motore da 1332 cm3, cambio automatico, trazione anteriore e potenza di 100 kW (136 CV).

Mercedes GLA ibrido, infine, è il SUV compatto dal carattere forte dotato dei più evoluti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, caratterizzato da motore elettrico EQ Power da 75 kW, abbinato a quello a benzina di 1,33 litri da 160 CV.

Nuovo e usato garantito: dove acquistarli in sicurezza

Per chi è alla ricerca di un veicolo nuovo della Stella, come la nuova GLA in tutte le sue varianti o il Mercedes EQA – il SUV completamente elettrico -, oppure di un usato garantito e di alta qualità, affidarsi a un partner affidabile è sempre il primo step da compiere.

Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e Top Dealers Ufficiale Mercedes, è unico AMG Performance Center Veneto con più di 100 anni di esperienza nel settore delle automotive.

Valore aggiunto dell’offerta Trivellato, in particolare, è certamente l’ampia scelta di auto disponibili interamente visibile sul sito web ufficiale della concessionaria, mettendo a disposizione del cliente uno strumento completo e di facile consultazione per informarsi sulle schede tecniche e sulla spesa (nuova GLA prezzo: per la versione 180 d Executive con cambio automatico, ad esempio, si parte da 34.900 euro).

Focalizzando l’attenzione sull’intera gamma Mercedes e sulla gamma GLA Mercedes usato in particolare, Trivellato offre vetture garantite con 150 controlli secondo lo standard Mercedes Benz Certified, evidenziando anche i segni d’usura e del vissuto assicurare la massima trasparenza.

