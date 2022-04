È utile per numerose operazioni, tra cui il taglio dei rami, l’abbattimento degli alberi e la preparazione della legna da ardere. Chi è alla ricerca di una nuova motosega da acquistare può trovare numerose soluzioni sul sito di Leroy Merlin e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Scopriamo insieme quali sono le migliori motoseghe a batteria, a scoppio ed elettriche del 2022.

Motoseghe a batteria: modelli a confronto

Le motoseghe a batteria, nonostante garantiscano prestazioni inferiori rispetto alle motoseghe a scoppio, sono più leggere e maneggevoli e rappresentano la soluzione ideale per coloro che hanno una corporatura minuta. A differenza delle motoseghe elettriche, inoltre, non sono vincolate da cavi e, quindi, permettono una maggiore libertà di movimento. Richiedono poca manutenzione e, se si utilizzano batterie di ultima generazione, è possibile contare su una buona autonomia.

Modello Caratteristiche Vantaggi Prezzo Motosega a batteria WORX 20V/2Ah LITHIO – VELOCITÀ LAMA 3.7m/s 20V 1 batteria inclusa La motosega a batteria WORX 20V/24h LITHIO ha una lama lunga 25 cm e una velocità di taglio di 3,7 m/s. È dotata di una catena da mettere in tensione ed è ideale da utilizzare per sramare e abbattere piccoli alberi. La batteria è inclusa, è staccabile e può essere utilizzata per altre macchine da giardino. La catena, inoltre, può essere messa in tensione senza bisogno di utensili. Circa 160 € Motosega a batteria WORX WG384E 40V 1 batteria inclusa Ideale per tagliare rami e alberi, la motosega a batteria WORX WG384E 40V ha una lama lunga 20 cm e una velocità di taglio di 8 m/s. Può essere messa in moto premendo sui pulsanti dedicati all’accensione. Non richiede particolari interventi di manutenzione, è dotata di batteria condivisibile, è estremamente performante e consuma poca energia. In più, è molto silenziosa e non emette cattivi odori. Circa 300 € Motosega a batteria BLACK + DECKER GKC1820L20 18V La motosega a batteria BLACK + DECKER GKC1820L20 ha una potenza di 18V e una lama lunga 20 cm. Ideale per preparare la legna da ardere, per sfoltire i rami, per tagliare i rami secchi e per potare gli alberi, ha un taglio effettivo di 16 cm e, per ogni carica, taglia fino a 200 rami dal diametro di 3,5 cm. È leggera e maneggevole ed è dotata di inserti in gomma per un controllo più sicuro. La batteria al litio è di lunga durata ed è inclusa nella confezione. Circa 140 €

Motoseghe a scoppio: modelli a confronto

Le motoseghe a scoppio sono dotate di motore alimentato a benzina, che può essere a due o a quattro tempi. A seconda della cilindrata della motosega, varia la potenza dell’utensile. Naturalmente, più la cilindrata è grande, più il consumo di carburante è elevato. Per preservare le motoseghe a scoppio nel lungo periodo è necessario sottoporle a continui interventi di manutenzione. In linea di massima, le motoseghe a scoppio hanno una potenza superiore rispetto alle motoseghe elettriche e rappresentano la soluzione ideale per chi deve svolgere lavori professionali, come il taglio di alberi di grandi dimensioni.

Modello Caratteristiche Vantaggi Prezzo Motosega a scoppio ALPINA APR 25 – 10″, 25.4 cc Soluzione ideale per tagliare i rami, la motosega a scoppio ALPINA APR 25 ha una lama lunga 25 cm e una velocità di taglio di 21 m/s. Tra gli accessori in dotazione è presente una chiave con cacciavite a taglio utile per la regolazione della catena. Garantisce prestazioni elevate, è comoda da maneggiare e richiede una facile manutenzione. Il serbatoio, inoltre, è facile da raggiungere. Circa 120 € Motosega a scoppio, 2 tempi MCCULLOCH CS35S, 35 cc La motosega a scoppio MCCULLOCH CS35S è dotata di motore a due tempi a miscela di cilindrata 35 cc. Ha una potenza di 1,9 cv e una lama lunga 35 cm. Rappresenta la soluzione ideale per sramare e abbattere alberi di piccola e media dimensione. È dotata di impugnatura antivibrante e di un artiglio fermatronchi resistente realizzato in acciaio. Circa 150 € Motosega a scoppio, 2 tempi MAKITA EA3201S, 32 cc Con un motore a due tempi a miscela di cilindrata di 35 cc e una potenza di 1,9 cv, la motosega a scoppio MAKITA EA3201S ha una lama lunga 35 cm ed è ideale per abbattere alberi di piccole dimensioni. Grazie alla presenza di un primer, il sistema di avviamento è facilitato. Il filtro dell’aria, inoltre, è realizzato con un tessuto antipolvere. Circa 190 € Motosega a scoppio, 2 tempi STERWINS, 25.4 cc La motosega a scoppio STERWINS è dotata di motore a benzina di cilindrata 25,4 cc e ha una lama lunga 27 cm. È ideale per chi è alla ricerca di un utensile con cui potare i rami. È dotata di un sistema antivibrante che la rende maneggevole e permette di tagliare rami fino a 25 cm di spessore. Circa 130 €

Motoseghe elettriche: modelli a confronto

Le motoseghe elettriche, chiamate anche “elettroseghe”, sono macchine da giardino dotate di motore elettrico. Poiché per funzionare necessitano di energia elettrica, possono essere utilizzate in prossimità di una presa di corrente. Nonostante siano meno potenti rispetto alle motoseghe a scoppio, sono poche rumorose e permettono di non disturbare il vicinato durante l’utilizzo. Non richiedono molta manutenzione e sono adatte a chi non ha particolari esigenze e deve effettuare operazioni su piccoli alberi o rami non troppo grandi.

Modello Caratteristiche Vantaggi Prezzo Elettrosega MCCULLOCH CSE1935S, 1900 W barra 35cm Ideale per abbattere piccoli alberi e tagliare tronchi di media dimensione, l’elettrosega MCCULLOCH CSE1935S ha una potenza di 1900 W, una lama lunga 35 cm e una velocità di taglio di 13,5 m/s. La catena può essere messa in tensione in modo facile senza bisogno di utensili ed è presente un artiglio fermatronchi resistente realizzato in acciaio. Circa 130 € Elettrosega STERWINS ECS2, 2000 W barra 35cm L’elettrosega STERWINS ECS2 ha una potenza di 2000 W, una lama lunga 35 cm e una velocità di taglio di 14 m/s. È ideale per sramare e abbattere alberi di piccola taglia. L’impugnatura è ergonomica e antiscivolo e la barra e la catena sono di produzione Oregon. Circa 80 € Elettrosega MCCULLOCH CS4E2040S, 2000 W barra 40cm Con una potenza di 2000 W, l’elettrosega MCCULLOCH CS4E2040S ha una lama lunga 40 cm e una velocità di taglio di 13,5 m/s. Rappresenta la soluzione ideale per tagliare tronchi di media sezione e abbattere piccoli alberi. La catena può essere messa in tensione senza bisogno di utensili ed è presente un fermatronchi realizzato in acciaio. Circa 130 € Elettrosega STERWINS ECS 2-45.3, 2400 W barra 45cm L’elettrosega STERWINS ECS 2-45.3 è dotata di motore elettrico a filo che ha una potenza di 2400 W. Ha una lama lunga 45 cm e una velocità di taglio di 15 m/s. È l’acquisto perfetto per chi è alla ricerca di un utensile per sramare e abbattere alberi di medie o grandi dimensioni. È dotata di barra e catena di qualità Oregon e di due impugnature che garantiscono un’equa ripartizione del peso e un maggiore comfort durante l’utilizzo. Circa 120 €

Riproduzione riservata © 2022 - LEO