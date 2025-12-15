PS6, rischierà di costare un mucchio di soldi: ecco perché

La PlayStation 6 è in dirittura di arrivo, ma non sarà a buon mercato. Il costo della famosa console sarà così alto da far venire i brividi anche ai super ricchi.

Ricordate quanto costava la prima PlayStation? Presentata nel lontano 1994, la console nota ai tempi solo come PlayStation ed oggi nota come PS1 per distinguerla dai ben 4 modelli che sono venuti dopo quel 3 dicembre in cui il progetto di Sony venne presentato in Giappone era uno strumento innovativo ma ancora a buon mercato, se pensiamo ai prezzi che vediamo sulle piattaforme uscite negli anni successivi.

Pensiamo soltanto alla PS5, ultimo capitolo – finora – della saga fortunata di Sony che, escludendo i computer da gaming, ha fatto davvero a pezzi la concorrenza, abbattendo anche le vendite della Xbox nel corso degli anni, anche grazie alle tante esclusive che è riuscita ad accaparrarsi. Al momento in cui è arrivata in Italia, la PS5 costava ben 500 € o poco meno, un prezzo con cui ai tempi, si prendeva un’automobile usata!

Questo apre ad un precedente spaventoso almeno quanto la domanda che stiamo per porvi: ma quanto costerà la PlayStation 6 quando uscirà sul mercato? Anzitutto, è bene capire quando questa console potrebbe uscire. Almeno potete farvi un’idea di quanto tempo avete per mettere da parte i soldi.

La PS6 sarà roba per ricchi, fa tremare i portafogli…

L’uscita della console PS6 dovrebbe arrivare tra il 2027 ed il 2028, forse proprio nel periodo invernale tra questi due anni, una mossa collaudata per Sony che così, potrebbe da un lato approfittare degli sconti del Cyber Monday per venderla più velocemente e costantemente e dall’altro, pensare ai tanti genitori che la regaleranno ai figli in quel periodo, sotto la pressione delle letterine a babbo natale! Almeno il tanto atteso Grand Theft Auto VI quindi, dovrebbe uscire su PS5.

Sony è impazzita: la PS6 costerà una fortuna – www.Leonardo.it

Torniamo alla domanda base, ossia il prezzo. Non sarete contenti di leggerlo: vari esperti stimano in 600-700 € il costo potenzialmente immaginabile per la PS6, almeno per le versioni più potenti, quelle con una Random Access Memory maggiore. Questo perché l’assemblaggio di componenti necessari per costruire una RAM in un qualsiasi strumento tecnologico sta andando a rilento, rispetto alla domanda, a causa dell’enorme utilizzo di questo strumento sull’AI sempre più diffusa.

Se nei prossimi anni la domanda di AI per eventuali robot, programmi e addirittura automobili non calerà e la produzione di tecnologie per la RAM non aumenterà, potremmo assistere ad un incremento dei costi che renderà la PS5 uno strumento per pochi eletti, affossando le vendite. Qualcosa che abbiamo già visto accadere con le vetture durante la famosa crisi dei microchip…