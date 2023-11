Grazie al settore digitale, attualmente è possibile scegliere il migliore psicologo online, rispetto ai nostri bisogni, che sia allo stesso tempo anche economico.

Lo psicologo online, una scelta importante

La forte accelerazione della comunicazione digitale ha cambiato negli ultimi anni le modalità con cui accediamo ai servizi medici e a quelli dedicati alla nostra salute mentale. La scelta di uno psicologo online ha quindi acquisito un’importanza sempre più crescente nelle nostre vite. E non è affatto detto che si tratti di una decisione particolarmente complessa.

Gli psicologi online hanno acquisito un’importanza crescente nel panorama clinico moderno. Questa forma di consulenza offre infatti numerosi vantaggi, il principale dei quali è l’accessibilità. Attualmente siamo in grado di ricevere questo supporto professionale senza dover affrontare spostamenti stressanti in macchina, sui mezzi pubblici, e senza doverci imbattere in lunghe attese. Per chi vive in zone lontane, o con scarso accesso a servizi per la salute mentale, si tratta di un dettaglio non da poco.

Inoltre, la psicologia online elimina il timore del giudizio sociale, perché consente ai pazienti di parlare apertamente dei loro problemi senza la paura di essere visti da altri pazienti, o magari incontrando lungo la strada colleghi e amici. La privacy risulta rafforzata.

I servizi di psicologia online offrono anche una maggiore possibilità di scelta di professionisti. In questo modo i pazienti sono in grado di scegliere lo specialista che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze. Questo aumenta la probabilità di trovare un terapeuta con cui si ha una connessione genuina, migliorando l’efficacia della terapia.

Una scelta di accessibilità e di economia

Accanto al vantaggio dell’accessibilità, la psicologia online si distingue per essere spesso particolarmente economica. Diverse piattaforme offrono tariffe flessibili e piani di pagamento più sostenibili. In questo modo il supporto psicologico è alla portata di un numero maggiore di persone, e il paziente non è costretto a rinunciare né alla competenza né alla qualità del professionista.

La psicologia online si adatta allo stile di vita contemporaneo, spesso frammentato e complesso nella sua gestione, perché consente ai pazienti di fissare appuntamenti in base alle loro necessità, permettendo una regolarità delle sedute. Questa flessibilità contribuisce a garantire che le persone possano ricevere il supporto di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Come posso parlare con uno psicologo online?

Per rispondere a questa domanda, la prima azione da compiere è cercare una piattaforma o un sito web che offra servizi di consulenza con terapeuti opportunamente qualificati e, se necessario, specializzati nel disagio che vogliamo trattare. Dobbiamo quindi verificare le credenziali degli psicologi disponibili, assicurandoci che siano iscritti all’albo e cercando di sapere se abbiano esperienza nel trattare i nostri specifici problemi.

Solitamente, dopo aver scelto uno psicologo online, dobbiamo registrarci sul sito web della piattaforma e creare un account. Alcuni servizi richiedono la compilazione di un questionario iniziale per comprendere meglio le nostre esigenze e assegnare uno psicologo adatto.

Sbrigate queste pratiche, possiamo finalmente prenotare una seduta sulla base della disponibilità dello psicologo. Molte piattaforme offrono un vero e proprio calendario su cui scegliere data e ora più adatte a noi. Le sedute possono avvenire attraverso videochiamate.

È importante, da parte nostra, trovare un ambiente tranquillo e privato per la seduta, così da avere privacy e tranquillità. E proprio durante la seduta è importante essere aperti, sinceri e disponibili all’ascolto. Il fatto che una seduta si svolga online non toglie alcun valore all’operato del professionista, è semmai un’ulteriore possibilità di confronto e apertura emotiva.

Quanto costa uno psicologo on line?

Possiamo allora avviarci alla conclusione con una buona notizia. Perché i costi di una seduta online non sono affatto proibitivi.

La media del costo di una seduta dallo psicologo online è di circa 50, 70 euro. La durata di una seduta è compresa, di solito, tra i 50 minuti e i 60 minuti.

Nel caso in cui si sta cercando uno psicologo online per svolgere una terapia di coppia, i prezzi possono essere di poco più alti, e raggiungere i 100, massimo 120 euro.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO