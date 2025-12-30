Si chiama ‘Progetto Dinamico’ l’ultima intuizione di Poste Italiane: rendimento al top

Molte soluzioni finanziarie moderne nascono per offrire percorsi di investimento strutturati, pensati per accompagnare le persone nella gestione del risparmio con strumenti chiari e facilmente accessibili. Queste proposte combinano stabilità, flessibilità e protezione, permettendo di costruire un percorso personalizzato che risponda alle diverse esigenze di pianificazione economica presenti nelle varie fasi della vita.

Poste Progetto Dinamico Bonus è una soluzione multiramo che offre un bonus del 2% fino al 31 dicembre 2025, con premio minimo pari a 25.000 euro. La durata del contratto è di 15 anni e la struttura multiramo consente di combinare gestione separata e fondo interno assicurativo in un’unica proposta flessibile.

Il nuovo progetti risparmio di Poste Italiane

Il bonus viene riconosciuto nel rispetto delle condizioni contrattuali, mentre i costi di sottoscrizione risultano completamente azzerati per l’intero periodo promozionale indicato. Dal 15 al 31 dicembre 2025 è previsto l’azzeramento del costo sul Premio Unico, valido sia per nuovi investimenti sia per reinvestimenti da polizze scadute.

Trascorsi 18 mesi dalla decorrenza della polizza, il contraente riceve un bonus pari al 2% del Premio Unico versato al momento dell’emissione del contratto. La proposta offre 4 combinazioni predefinite che ripartiscono il capitale tra ramo I e ramo III, permettendo un equilibrio personalizzato tra stabilità e potenziale rendimento.

Il bonus del 2% è riconosciuto automaticamente, salvo l’applicazione di una penale equivalente in caso di riscatto anticipato totale o parziale richiesto dal contraente. Fino al 31 dicembre 2025 non sono previste spese di emissione né costi di sottoscrizione sul Premio Unico, offrendo un vantaggio economico immediato all’investitore.

L’approccio graduale proposto dal prodotto consente di cogliere le opportunità dei mercati finanziari con una strategia equilibrata e orientata alla diversificazione del capitale. Fino ai 69 anni compiuti, il cliente beneficia inoltre di una polizza gratuita per malattia grave, prestata da Poste Assicura senza costi aggiuntivi.

Sono previsti vantaggi fiscali rilevanti, tra cui l’assenza dell’imposta di bollo sulla componente investita nel ramo I e l’esenzione dall’imposta di successione. Il contratto combina la gestione separata Posta ValorePiù con i fondi interni Poste Vita Progetto Dinamico e Poste Vita Obiettivo Crescita, favorendo una diversificazione efficace.

Il cliente può scegliere un Premio Unico compreso tra 25.000 euro e 2.500.000 euro, definendo liberamente l’entità del proprio investimento iniziale. La polizza gratuita Poste Protezione Mia riconosce un indennizzo pari al 25% dei premi vita versati in caso di prima diagnosi di malattia grave.

È possibile integrare la protezione con la copertura Malattia Grave Più, che offre un sostegno aggiuntivo pari al 25%, 50% o 75% dei premi versati. Per i beneficiari è prevista una maggiorazione fino a 50.000 euro del capitale in caso di morte, variabile in base all’età e all’anno assicurativo.