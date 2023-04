Tra i molti prodotti che devono far parte della nostra skincare routine per poter rivitalizzare e proteggere la nostra pelle, non può mancare un siero idratante viso. Nonostante sia un prodotto cosmetico di grande efficacia, ormai utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo, sono ancora in molti a non conoscere i benefici dell’utilizzo giornaliero e costante di un siero, al punto da chiedersi a cosa serva, quando sia davvero necessario e, soprattutto, come capire quale sia il migliore per le proprie esigenze. Domande che trovano risposta anche grazie a Sephora e al suo siero idratante viso in grado di garantire una soluzione efficace a un costo contenuto.

Quale siero idratante scegliere

Se stai cercando un siero viso formulato con il 97% di ingredienti naturali, in grado di idratare qualunque tipo di pelle e farla apparire immediatamente rimpolpata, il siero idratante viso Sephora è quello che fa per te. Basato su due potenti principi attivi, l’acido ialuronico e l’acido poliglutammico, garantisce un’idratazione intensa per 24 ore, grazie alla formula leggera che penetra rapidamente nella pelle e regala un aspetto rilassato, riducendo la presenza di rughe, segni dell’invecchiamento o di stanchezza.

Un prodotto efficace, clinicamente testato su ogni tipo di pelle, con una formulazione vegana e senza profumo che si concentra al massimo sui principi attivi e la loro naturalità, in offerta fino al 22 aprile sul sito e l’APP di Sephora con uno sconto del 25%, insieme a moltissimi altri prodotti della Sephora Collection. Se stai cercando quindi l’occasione perfetta per fare un regalo a te stessa o a una persona che ami, questo è il momento giusto. Visita l’intero catalogo di Sephora per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze, a un prezzo scontato e senza rinunciare alle comodità dell’acquisto online.

Cos’è e quando serve un siero idratante viso

Per evitare di fare confusione, è bene specificare cosa sia davvero un siero idratante. Si tratta di un prodotto cosmetico, differente nella texture da una crema, che solitamente ha una formula ultra-concentrata di principi attivi, in grado di agire in profondità con un’azione stimolante sulla nostra pelle, non solo mantenendola più giovane e combattendo i segni dell’invecchiamento, ma rivitalizzandola e illuminandola.

Non a caso, l’utilizzo di un siero viso è consigliato non solo per un determinato tipo di persone, ma per chiunque abbia bisogno di proteggere, nutrire e idratare la pelle del viso, a prescindere dalla propria età. Può infatti essere utile a chi nota una mancanza di elasticità della propria pelle, a chi accusa una perdita di volume e luminosità e a chi deve fare i conti con il colore spento frutto del troppo stress, della mancanza di sonno, di una vita sedentaria o anche di una dieta non adeguata.

Offerta valida dal 18 al 22 aprile 2023 solo su sephora.it e su APP Sephora. Sconto già applicato del 25% valido su una selezione di prodotti Sephora Collection. Offerta non cumulabile con altre offerte o promozioni in corso. Offerta valida per la consegna secondo la modalità Click&Collect.

