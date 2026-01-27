“Stipendi oltre i 3000 euro”, a 10 km dall’Italia guadagni il triplo: gli italiani si stanno trasferendo

Negli ultimi tempi, sempre più italiani stanno rivalutando l’idea di lavorare oltre confine. Non si parla di trasferimenti lontani o di cambi di vita estremi, ma di una destinazione sorprendentemente vicina, a pochi chilometri dall’Italia, che promette stipendi nettamente più alti rispetto a quelli medi nazionali. Una scelta che nasce dalla combinazione di opportunità professionali concrete, retribuzioni elevate e un sistema economico che continua ad attrarre talenti da tutta Europa. Il fenomeno non è più isolato e sta diventando una vera tendenza.

Perché il Principato di Monaco attira sempre più lavoratori italiani

Il Principato di Monaco rappresenta da tempo un punto di riferimento per chi cerca condizioni economiche vantaggiose. Con una superficie ridotta ma un’economia estremamente solida, questo piccolo Stato offre stipendi che in molti casi superano i 3.000 euro al mese, una cifra che per molti lavoratori italiani resta difficile da raggiungere. La vicinanza geografica gioca un ruolo chiave: si tratta di circa dieci chilometri dal confine, una distanza che consente anche di mantenere legami con l’Italia senza stravolgere completamente la propria quotidianità.

Uno degli aspetti più attrattivi è il sistema fiscale. Nel Principato non è prevista un’imposta sul reddito per la maggior parte dei residenti, un elemento che rende il netto in busta paga particolarmente vantaggioso. Questo contribuisce a compensare un costo della vita elevato, che resta comunque uno dei più alti d’Europa. Monaco è infatti sinonimo di lusso, prestigio e standard qualitativi molto elevati, elementi che si riflettono anche nei servizi e nelle infrastrutture.

Il mercato del lavoro, però, non è accessibile a tutti con facilità. La popolazione è limitata e la competizione è alta, ma la domanda di personale continua a crescere in diversi settori. Le professioni legate alla finanza, alla gestione patrimoniale e all’ambito legale restano tra le più richieste, grazie a un’economia fortemente orientata agli investimenti internazionali. Anche il settore sanitario offre opportunità importanti, con una costante ricerca di figure altamente qualificate per mantenere standard di eccellenza.

Accanto ai profili specializzati, esiste spazio anche per lavori più operativi. L’edilizia è in continuo fermento, spinta da progetti infrastrutturali e immobiliari, mentre il comparto dei servizi, dalla ristorazione al commercio, continua ad assorbire manodopera. In molti casi, le retribuzioni risultano comunque superiori a quelle offerte in Italia per ruoli analoghi, rendendo il sacrificio iniziale più sostenibile.

Un altro elemento che favorisce questo flusso è la possibilità di lavorare nel Principato senza essere residenti. I cittadini dell’Unione Europea possono essere assunti regolarmente, demandando al datore di lavoro le pratiche per il permesso. Questo consente a molti italiani di lavorare a Monaco pur continuando a vivere oltre confine.