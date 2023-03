In queste ore il Governo Meloni sta discutendo del Superbonus 110%. Il relatore del decreto, Andrea De Bertoldi, ha fatto sapere che si va verso una “soluzione condivisa“, che vede una proroga del contributo. La misura, però, non riguarderà tutti gli edifici. Vediamo cosa c’è da sapere.

Superbonus 110%: si punta alla proroga, ma non per tutti

Sul tema Superbonus 110% sembra che il Governo Meloni sia arrivato ad una decisione. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, si dovrebbe puntare alla proroga del termine solo per le unifamiliari. Queste ultime, però, devono aver effettuato almeno il 30% dei lavori alla data del 30 settembre 2022. Pertanto, significa che quanti hanno iniziato l’opera di ristrutturazione da tempo e alla data stabilita avevano già effettuato una parte dei lavori potranno concluderla beneficiando del superbonus 110.

La proroga dovrebbe avere come data ultima quella del 30 giugno 2023.

Al momento sappiamo che il Governo si è detto favorevole a questa misura, ma si è riservato su una serie di altri emendamenti che arrivano fino al 30 settembre 2023. Come già sottolineato, ammesso che la notizia venga ufficializzata, a beneficiare della proroga saranno soltanto le villette unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 avevano effettuato almeno il 30% dei lavori previsti.

Superbonus 110% e altri emendamenti: quando si avranno notizie certe?

In attesa di avere conferme sulla proroga del Superbonus 110%, il relatore Andrea De Bertoldi di Fratelli d’Italia ha dichiarato che si va verso una “soluzione condivisa” in commissione Finanze alla Camera. Una notizia ufficiale si dovrebbe avere entro venerdì 24 marzo. In questa data dovrebbero uscire anche informazioni in merito allo sconto in fattura e alle cessioni dei crediti per onlus, Iacp e barriere architettoniche, per gli interventi con il sismabonus e i lavori per le barriere architettoniche.

