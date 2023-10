Vodafone Italia lancia un nuovo servizio online che aiuta gli utenti nella verifica sulle coperture di rete fissa e mobile del proprio Comune, consentendo l’accesso alle informazioni in pochi e semplici passaggi.

Grazie alla nuova area presente sul portale Vodafone.it, infatti, è possibile informarsi facilmente sulla copertura Fibra, FWA e 5G in uno specifico ambito comunale, scoprendo le offerte disponibili per la rete fissa e mobile e trovando il Vodafone Store più vicino o più comodo da raggiungere.

Come verificare online la copertura di rete Vodafone

La nuova area dedicata sul portale web ufficiale di Vodafone nasce con l’obiettivo di semplificare la verifica della copertura di rete fissa e mobile su tutto il territorio nazionale, consentendo di ricercare il Comune di residenza o di interesse e di visualizzare la tecnologia fissa e mobile presente nella propria zona, scoprendo le migliori offerte Internet disponibili e attivabili.

Il nuovo servizio permette di:

inserire il nome del Comune o selezionarlo dal menu intuitivo che propone una suddivisone per regione e provincia;

analizzare le soluzioni di connessione, visualizzando le tecnologie impiegate per la rete fissa e per quella mobile;

scoprire le offerte disponibili che vengono proposte tenendo conto della tecnologia presente a livello locale.

Dettagli sulla copertura di rete fissa e mobile

Ciascuna delle pagine dedicate ai singoli Comuni fornisce informazioni precise sulla tecnologia di rete che copre la zona, sia per la linea fissa (fibra FTTH con velocità di download di 2.5 Gigabit/s e di upload pari a 500 Megabit/s, oppure fibra FTTC con velocità download di 100 Mbps o 200 e upload di 20 Mbps) sia per la connettività mobile (4G e 5G).

In questo modo, i consumatori hanno la possibilità di prendere decisioni informate e consapevoli basate sulle singole esigenze di connessione e sui servizi attivi sul territorio.

Come attivare offerte Vodafone su misura

Utilizzando il servizio di verifica della copertura di rete Vodafone è anche possibile procedere con l’attivazione delle offerte più vantaggiose direttamente online, anche chiedendo di essere richiamati da un operatore per ottenere maggiori delucidazioni e chiarire eventuali dubbi.

Come accennato sopra, chi preferisce recarsi presso un negozio fisico può reperire facilmente tutte le informazioni sui Vodafone Store più vicini.

Con questa iniziativa Vodafone si propone di migliorare l’accessibilità alle informazioni inerenti alla connettività Vodafone da parte di utenti e motori di ricerca, con il fine di fornire contenuti utili e pertinenti che siano di facile e veloce consultazione.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO