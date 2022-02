Poter contare su un segnale stabile, potente e non soggetto a interruzioni è ormai un’esigenza fondamentale per navigare su Internet da casa alla massima velocità, indipendentemente dall’attività che si svolge che può essere legata alla sfera professionale, allo studio, alla didattica o semplicemente al gioco e all’intrattenimento.

Per soddisfare tutte queste necessità e garantire alla rete performance ottimali, Vodafone mette a disposizione degli utenti la nuova fibra V-MAX per navigare sulla GigaNetwork Vodafone da qualsiasi punto della casa, grazie alla stabilità del segnale ottimizzato in ogni stanza.

Vodafone fibra V-MAX: novità e vantaggi

La fibra V-MAX di Vodafone rappresenta una marcia in più per la connessione in fibra, consentendo a tutti i membri della famiglia di navigare da casa alle migliori condizioni possibili sulla rete Vodafone. Può capitare, infatti, che non tutte le zone della propria abitazione siano coperte dal segnale Internet in modo uniforme, un inconveniente che rischia di limitarne le innumerevoli opportunità.

Attivando la fibra V-MAX, invece, è possibile beneficiare di una serie di vantaggi e procedure di ottimizzazione destinate a potenziare il segnale e a renderlo sempre perfetto:

subito dopo l’attivazione della rete, la Vodafone Station si occuperà di monitorare le abitudini di navigazione e di mappare la potenza del segnale;

si occuperà di monitorare le abitudini di navigazione e di mappare la potenza del segnale; dall’analisi dei dati raccolti sarà possibile individuare eventuali punti deboli della rete e, se necessario, grazie al supporto di un operatore specializzato verranno inviati uno o più extender finalizzati a potenziare il segnale nei punti della casa in cui la connessione è meno affidabile.

Al termine della procedura sarà possibile navigare senza interruzioni da qualsiasi angolo della casa, utilizzando tutti i device connessi: PC, notebook, Smart TV, tablet e smartphone.

Piani tariffati per la fibra V-MAX

Vodafone propone due piani tariffari per la fibra V-MAX in grado di garantire Internet fino a 2.5 Gigabit/s e attivabili comodamente online in pochi minuti. In entrambi i casi non sono previsti costi di attivazione né un vincolo minimo di permanenza, mentre il modem e gli eventuali extender vengono consegnati a domicilio gratuitamente:

Internet Unlimited V-MAX , pensato per chi ha bisogno solo della rete fissa, disponibile a 32,90 euro al mese;

, pensato per chi ha bisogno solo della rete fissa, disponibile a 32,90 euro al mese; Family Plan V-MAX, che rappresenta l’offerta inclusiva di Internet casa più Mobile disponibile a 39,90 euro al mese. Comprende una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati, con la quale si può comunicare e navigare alla massima velocità ovunque ci si trovi.

Sempre connessi e protetti con la fibra V-MAX

Ambedue i piani per la fibra V-MAX di Vodafone, inoltre, includono il servizio Sempre Connessi per ricevere gratuitamente una chiavetta Internet da collegare alla Vodafone Station, necessaria in caso di guasti o malfunzionamenti della rete fissa per proseguire la navigazione senza interruzioni e senza interrompere le proprie attività di studio o lavoro.

Grazie al servizio Sempre Connessi, inoltre, è possibile iniziare a usare la rete Vodafone anche mentre si attende l’attivazione della rete, semplicemente connettendo tutti i dispositivi utilizzando la chiavetta Internet in dotazione.

Valore aggiunto della fibra Vodafone V-MAX, infine, è l’accesso al servizio Digital Privacy&Security ideato non solo per proteggere da virus, furti di identità e sottrazione di dati personali, ma anche per andare incontro ai genitori che vogliono proteggere i propri figli dai rischi legati alla navigazione online.

