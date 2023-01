Biografia, carriera e vita personale di Elias Fara, nominato recentemente AD della concessionaria G. Villa entrata a far parte del Gruppo Intergea.

Elias Fara è attualmente Amministratore Delegato di G. Villa, concessionaria ufficiale dei marchi Fiat, Jeep, Lancia, Abarth, Fiat Professional e Hyundai presente a Monza e provincia, realtà di riferimento in tutta la Brianza e recentemente entrata a far parte del Gruppo Intergea.

Una posizione apicale conquistata grazie alla ventennale esperienza nel settore automotive, ricoprendo ruoli manageriali in costante ascesa.

Elias Fara

Elias Fara: la biografia

Elias Fara è nato in Sardegna nel 1968 e ha lasciato la sua terra natale all’età di 19 anni, trasferendosi a Firenze per frequentare la Facoltà di Economia e Commercio. Al suo percorso formativo si è aggiunto, in seguito, un Master al MIP, la School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con la Business School di FCA, focalizzandosi proprio sul settore delle automotive.

Fara ha anche frequentato percorsi scolastici negli Stati Uniti e in particolare a San Francisco, dove ha vissuto per alcuni mesi.

Elias Fara: la carriera

Il percorso professionale di Elias Fara è iniziato subito dopo la laurea con un’esperienza lavorativa nel ramo della cooperazione internazionale, durante la quale ha preso parte a un progetto promosso dall’Unione Europea in America Latina, tra l’Uruguay, l’Argentina e il Brasile.

Sempre a Firenze, invece, Fara ha maturato un’esperienza in Gucci, lavorando per l’azienda per meno di un anno prima di dedicarsi ad altre esperienze lavorative, nel ruolo di responsabile marketing di alcune concessionarie.

L’anno 2001 ha segnato l’ingresso in Fiat inizialmente come Fleet Account Manager e, successivamente, come Responsabile di Area delle flotte aziendali, inizialmente su Bologna e in seguito su Milano con un incarico che includeva territorialmente anche Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta.

Dopo aver lavorato come Zone Manager per 13 anni e aver ricoperto per sei anni il ruolo di Direttore d’Area, seguendo tutti i brand dell’ex Gruppo FCA come Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo a Abarth, Fara è stato anche Direttore d’Area Sales del Centro e Nord Italia per quanto riguarda i Brand Fiat e Abarth.

Risale agli inizi di gennaio 2023, invece, l’ingresso in G.Villa come Amministratore Delegato.

“Ho accettato questa sfida, questo nuovo progetto che mi è stato sottoposto da Alberto Di Tanno e Gianluca Italia – afferma Fara -. G. Villa è una concessionaria storica di Monza presente sul mercato da circa sessant’anni e rappresenta il brand Fiat, Jeep, Abarth, Lancia, Hyundai e i veicoli commerciali Fiat Professional”.

Vita privata e professionale

Sposato e padre di due figli di 16 e 10 anni, Fara ritiene importante cercare di conciliare al meglio professione e vita privata.

La giornata lavorativa di Elias Fara è focalizzata sulla gestione dell’azienda, che conta circa cinquanta persone tra venditori e dipendenti con i quali intrattiene rapporti diretti, soprattutto nella delicata fase di startup che rappresenta un momento fondamentale per l’azienda.

Fiero delle scelte compiute finora, l’AD sottolinea l’importanza di mettersi alla prova costantemente nella vita privata così come nella sfera lavorativa:

“Nella vita ci vuole impegno ma anche fortuna. Mi reputo una persona fortunata sia dal punto di vista delle scelte di vita sia per quanto riguarda le decisioni professionali. Per me è molto importante mettersi in gioco e questo elemento deve essere assolutamente determinante. Il non sentirsi mai arrivati e l’essere proattivi al cambiamento sono valori in cui ho sempre creduto.”

La filosofia che contraddistingue l’operato del Manager, inoltre, si basa su alcuni principi fondamentali che lui stesso espone:

“Credo che essere eticamente corretti e puliti rappresenti un valore sopra a ogni cosa. Poi ci sono dei “must” che ho seguito nelle mie esperienze passate e che seguirò in G. Villa, come la ricerca della qualità, della soddisfazione del cliente, della marginalità e della profittabilità del business.”

4 curiosità su Elias Fara

“Le persone che mi ispireranno oggi in Intergea sono sicuramente un Alberto di Tanno e Gianluca Italia, che in questo momento sono per me i riferimenti più importanti.”

– Dovendo scegliere solo tre parole per descriversi, Fara opterebbe per: fiero, rigoroso ma anche comprensivo.

“Reputo di essere molto rigoroso e di avere un’etica imprescindibile e inattaccabile. Ma mi metto anche nei panni degli altri e cerco di essere comprensivo, naturalmente con tutti i limiti del caso e mantenendo sempre quelli che sono i valori e i target aziendali.”

– In passato Elias Fara ha praticato diversi sport, come la vela e il basket, oggi trascorre il poco tempo libero a disposizione anche in compagnia del suo cane.

– Pensando al futuro, Fara lo descrive con queste parole:

“Io tra 10 anni mi vedo possibilmente sempre nel Gruppo Intergea, magari con altri progetti e start up. Sono partito sposando e sviluppando progetti e ne sono molto attratto ancora oggi. Questo in G. Villa è per me un progetto, una sfida da superare, ma mi piace immaginare il futuro alle prese con altre sfide sempre all’interno del Gruppo Intergea.”

Riproduzione riservata © 2023 - LEO