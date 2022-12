Biografia, carriera e interessi personali di Giuseppe Ferreri, che dal 2021 ricopre due posizioni apicali in Car Village Firenze e nel Gruppo Intergea.

Giuseppe Ferreri ricopre il doppio ruolo di direttore commerciale usato per Car Village S.r.l. Firenze e responsabile acquisti comparto usato per il Gruppo Intergea, due incarichi apicali che gli hanno permesso di trasformare in una professione in ascesa l’innata passione per il mondo automotive.

È proprio all’interno di una realtà aziendale improntata sulla meritocrazia, come il Gruppo Intergea di cui fa parte anche Car Village Firenze, che Ferreri è riuscito a mettere a frutto le sue capacità ottenendo il massimo riconoscimento per il suo impegno e la sua costanza.

Giuseppe Ferreri

Chi è Giuseppe Ferreri: la biografia

Nato a Barletta il 9 giugno 1969, Giuseppe Ferreri sposato da 25 anni con Mariagrazia, Jacopo e Sofia completano la sua armoniosa famiglia, una passione per la giurisprudenza, materia che cerca di approfondire nei suoi ritagli di tempo.

Il debutto nel mondo professionale è stato proprio come istallatore di macchinari tessili fuori dai confini nazionali, tuttavia il ritorno a Milano ha segnato per Ferreri l’inizio del suo lavoro nel settore automotive presso un concessionario locale.

“Mi sono accorto di poter coniugare le mie conoscenze tecniche/meccaniche con gli aspetti commerciali del mondo automotive.

Giuseppe Ferreri: la carriera

Dal 2021 Ferreri è direttore commerciale presso Car Village Firenze e responsabile acquisti comparto usato per il Gruppo Intergea.

Come direttore commerciale si occupa di coordinare le risorse coinvolte nella gestione del reparto usato, la canalizzazione del trade-in e gli acquisti effettuati sui diversi canali di approvvigionamento Questo grazie anche a un team di collaboratori giovani dinamici di alto profilo. Gli impegni non finiscono qui si aggiunge anche il coordinamento delle aste dove viene destinato tutto il trade-in.

Come responsabile acquisti Gruppo Intergea, si occupa di garantire l’approvvigionamento di autoveicoli per tutte le società del gruppo (partecipate e di proprietà) attingendo da più canali, italiani ed esteri.

Vita privata e personale

Pienamente soddisfatto del suo percorso professionale e privato, Giuseppe Ferreri dedica il poco tempo libero a disposizione alla famiglia e ai due figli, sebbene siano ormai giovani adulti.

Una valida fonte di ispirazione per il manager, sono tutte le persone che creano ricchezza e valore aggiunto a beneficio di sé stessi e per altri, qualsiasi sia il contesto in cui operano.

3 curiosità su Giuseppe Ferreri

Concretezza, sintesi e determinazione sono tre parole chiave che Ferreri userebbe per descrivere la sua personalità.

La rosa dei suoi interessi oltre alla sfera professionale include la palestra, il footing e l’attività sportiva in generale finalizzata a mantenersi in forma.

Come si vede tra 10 anni? Certamente ancora nel settore automotive possibilmente all’interno del Gruppo Intergea, magari con un ruolo diverso visto le continue acquisizioni che il gruppo mette assegno nel tempo.

“Il mercato delle automotive è in grande fermento e lo sarà per i prossimi anni: per affrontarlo è importante un confronto quotidiano con manager di alto profilo a capo di aziende leader nel territorio in cui operano, accrescendo il know-how indispensabile per affrontare le nuove sfide. questo è possibile solo all’interno di grossi gruppi importanti come Intergea”.

