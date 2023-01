Biografia, carriera e percorso professionale di Max Veronese, avvocato biellese e socio fondatore dello studio legale e tributario Veronese & Associati.

Max Veronese è avvocato e socio fondatore dello studio legale e tributario Veronese & Associati, realtà professionale operativa a Biella, Milano e Genova da oltre 15 anni.

Max Veronese

Max Veronese: la biografia

Max Veronese è nato a Biella e attualmente vive e lavora tra la città piemontese, Milano e Genova. Ha vissuto a Bologna, dove ha conseguito a pieni voti la Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi dal titolo: “Aste on line: profili giuridici”, agli albori, quindi, del web 2.0, ove il diritto defocalizzata sulla presunta illiceità di tale modalità di transazione commerciale.

Sempre nel capoluogo emiliano-romagnolo ha ottenuto il Master universitario E. Berliri in Diritto Tributario presso la Scuola Europea di Alti Studi tributari European School of Advanced Fiscal Studies.

Dopo gli studi ha vissuto e lavorato a Milano, collaborando anche con lo Studio Legale Internazionale JonesDay.

Il percorso formativo comprende anche il conseguimento del Master in diritto della Proprietà intellettuale presso la Business School del Sole 24 Ore e la frequentazione del post graduate course in International Trade Law presso il Campus delle United Nations’ International Trade Centre of the ILO a Torino e successivamente sempre a Torino ha conseguito il Master universitario presso l’Università di Torino LL.M. Nel capoluogo piemontese, inoltre ha instaurato diverse collaborazioni professionali e attività di assistenza e consulenza a favore di clientela istituzionale, Fondi Immobiliari e SGR.

A Genova ha maturato ulteriori esperienze professionali in qualità di Avvocato tributarista ove svolgeva e svolge attività di consulenza e assistenza professionale a favore di Enti Locali, e vanta esperienze e collaborazioni con ordini professionali (Ordine Architetti di Biella), oltre a far parte del Consiglio di Disciplina del medesimo ordine professionale.

Max Veronese: carriera e ambizioni professionali

La fondazione dell’associazione professionale Studio Legale e Tributario Veronese & Associati risale al marzo del 2007, in ambito familiare con il collega Eden Veronese e risale al marzo del 2007.

Lo Studio è focalizzato sulle nuove opportunità e sulle nuove nicchie di mercato che il panorama professionale oggi offre e Max Veronese sottolinea come anche la professione forense sia sempre più basata su dinamiche relazionali e professionali capaci di alternare figure in grado di porsi come centro di profitto per gli operatori economici tramite la creazione di nuovi assetti societari e modelli di governance e di pianificazione fiscale.

Di fondamentale importanza sono anche la valorizzazione e creazione di portafogli IP, lo sfruttamento e la tutela dei dati personali, la tutela della reputazione professionale e commerciale in rete e nel web, il risk management, la contrattualistica aziendale, la corretta gestione delle risorse umane, l’implementazione del codice etico e le politiche di CSR.

Uno scenario evidentemente complesso che costituisce certamente un’insidia ma anche una fonte inesauribile di opportunità di mercato. Proprio per questo, sottolinea Veronese, uno dei suoi principi ispiratori è il perseguimento della semplicità.

“La semplicità ha un valore economico nel business, nella comunicazione e nel mondo del diritto e la tendenza verso questa direzione oramai è generale ed inevitabile. Il nostro studio persegue la semplicità perché lo chiede la nostra clientela di riferimento che è capace di valutare il profitto che sorge da una consulenza e assistenza professionale continuativa e la soddisfazione delle esigenze sono la nostra priorità assoluta.”

Vita professionale

All’interno dello Studio Legale e Tributario Veronese & Associati – che coinvolge sei professionisti (ognuno con una specifica area di riferimento e di competenza) -, Max Veronese si occupa di diritto tributario, commerciale e societario, proprietà intellettuale e contenzioso civile e fiscale.

“La mia clientela di riferimento mi chiede supporto nell’ambito di specifiche operazioni commerciali e di investimento anche immobiliare, oltre che di tutela e di valorizzazione di patrimoni aziendali, familiari e nella creazione di portafogli IP. Svolgo anche attività di tutela professionale dinnanzi agli organi di legge in materia disciplinare e a tutela di privati nelle azioni di risarcimento dei danni nei casi di malpractice professionale in ambito sanitario.”

Quotidianamente gestisce la formazione e l’aggiornamento continuo, dedicandosi ogni giorno alla disamina e all’approfondimento dei temi di discussione in dottrina e giurisprudenza.

Max Veronese

5 curiosità su Max Veronese

– Max Veronese si definisce anche uno scrittore disordinato, intellettualmente curioso e inarrestabile: ama scrivere tutto e di tutto, approfondendo una tematica di interesse in modo viscerale e non fermandosi neanche di fronte a un ostacolo inamovibile.

– Nonostante i numerosi impegni professionali, l’Avvocato è coinvolto in iniziative legate alla tutela degli animali e della natura.

“Ho con me due cani Neo (Bull Terrier) e Gea (Amstaff) che ho prelevato da un canile. Ogni giorno sono io che ringrazio lei del bene che mi ha fatto.”

– Tra gli interessi personali coltivati fuori dalla sfera lavorativa, inoltre, Veronese vanta una vera e propria passione per l’arte contemporanea in tutte le sue forme, tanto da aver fondato insieme ad alcuni amici artisti la Whiteblood foundation.

– Veronese è anche molto interessato alla cucina e al buon vino e ha acquisito il titolo di sommelier AIS da quindici anni. È anche appassionato di cinema, fantascienza e letteratura cyberpunk, ma anche di scacchi, filosofia, fisica quantistica.

“Sono un sostenitore dell’interpretazione di Copenaghen ove si sostiene che in meccanica quantistica i risultati delle misurazioni di variabili coniugate sono fondamentalmente non deterministici, ossia che anche conoscendo tutti i dati iniziali è impossibile prevedere il risultato di un singolo esperimento, affermazione che travalica la scienza e sconfina nella filosofia.”

– Focalizzando l’attenzione sulle ambizioni di Max Veronese, infine, è lo stesso Avvocato a illustrare i suoi obiettivi futuri:

“Il mio intento è quello di giungere a essere sempre più una figura professionale capace di leggere il proprio tempo e quindi di adeguarsi e di adattarsi ai continui cambiamenti. Sono ottimista e credo che la professione dell’Avvocato non potrà che divenire sempre più determinante nei processi di transizione che caratterizzano i nostri tempi.”

Riproduzione riservata © 2023 - LEO