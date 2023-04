La vittoria di Francesco Rocca alle elezioni del 12 e 13 febbraio per il nuovo Presidente della Regione Lazio ha segnato il ritorno di leader storici della destra italiana. Insieme a Gianni Alemanno e Renata Polverini, è risalito sulla scena che conta anche l’ex governatore e ministro della Salute Francesco Storace, uno dei volti di punta delle giunte e delle maggioranze che hanno comandato negli anni d’oro.

Chi è Francesco Storace e cosa fa oggi

Classe 1959, nato e cresciuto a Cassino, Francesco Storace inizia giovanissimo l’attività politica con il Movimento Sociale Italiano. Uomo di fiducia di Gianfranco Fini, partecipa alla trasformazione dell’Msi in Alleanza Nazionale e viene eletto deputato per la prima volta nel 1994. Riconfermato in Parlamento nel 1996, diventa Presidente della Commissione di vigilanza della Rai ed entra a far parte della Commissione Cultura e della Commissione Antimafia.

Nel 2000 Storace si candida a Presidente della Regione Lazio e vince la corsa elettorale contro il governatore uscente Pietro Badaloni. Dopo cinque anni a via Colombo, è nominato Ministro della Salute nel governo Berlusconi III. L’anno successivo, nel 2006, è eletto al Senato ma nel 2007 lascia Alleanza Nazionale per fondare il movimento autonomo La Destra.

Francesco Storace

Nel 2008 Storace è eletto consigliere comunale di Roma e Presidente della Commissione Speciale Roma Capitale. Alle regionali del Lazio nel 2010 sostiene la governatrice Renata Polverini: eletto consigliere comunale, è capogruppo della Destra fino al 2013, quando diventa Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Direttore Responsabile dello storico quotidiano Il Giornale d’Italia.

Giornalista professionista, Storace si è sempre appassionato di media e informazione. Da giovane lavora per anni al Secolo d’Italia, dove ricopre l’incarico di Capo dei servizi parlamentari. Tempo dopo, messa in pausa l’intensa attività politica, diventa editorialista del quotidiano Il Tempo che lascia nel 2022 per passare a Libero.

Francesco Storace, malattia e ritorno in politica

Nel 2016 Storace si candida come sindaco di Roma sempre con La Destra, ma si ritira dalla competizione per appoggiare la lista civica di Alfio Marchini appoggiata da Forza Italia. Dal 2017 al 2018 è Presidente della formazione Movimento Nazionale per la Sovranità, nella quale confluiscono Azione Nazionale e La Destra.

Storace stipula un accordo federativo con Giorgia Meloni per le elezioni europee 2019, supporta la Lega nell’appoggio al governo di Mario Draghi ma nel 2022 si ferma da ogni attività. “Pochi lo sapevano – rivela Matteo Salvini sui social –, ma Francesco è stato sottoposto a un intervento per l’asportazione di un tumore al rene, operato dall’equipe del professor Bassi: è andata per fortuna bene, e da domani sarà a casa in convalescenza”.

Francesco Storace, moglie e figlia al suo fianco

Storace è sposato con la moglie Rita Di Rosa, la coppia ha una figlia. Ospite fisso dei talk show di La7, Storace si definisce “molto indipendente di destra”, è attivissimo su Twitter e ha scritto per Minerva Edizioni il libro La prossima a destra, la sua autobiografia nella quale racconta la politica che ama, quella fatta di “sacrifico, sudore e, a volte, di sangue”.

Oltre che su Libero, Storica scrive sul Corriere dell’Umbria, il quotidiano con tre edizioni locali sulle province di Perugia e Terni e le città di Foligno e Spoleto, e sul sito web 7 Colli, portale dedicato a news e approfondimenti su Roma, il suo hinterland e i suoi “palazzi del potere”.

