(Adnkronos) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, annuncia il lancio sul mercato del primo cv maker. Lo strumento, completamente gratuito e basato sull’intelligenza artificiale generativa, ha lo scopo di permettere ai candidati di realizzare un curriculum vitae personalizzato in modo pratico e intuitivo, aiutandoli nella creazione del loro primo biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. Lo strumento, infatti, raccogliendo tramite il microfono di un pc, di uno smartphone o di un tablet le informazioni dal racconto vocale delle esperienze formative e professionali dell’utente, restituisce in pochi minuti un curriculum professionale aggiornato ed efficace. Il progetto cv maker si inserisce nell’ambito delle iniziative legate a tematiche di inclusione ed educazione di Adecco, con l’obiettivo di rendere più accessibile e semplice il processo di candidatura, che rappresenta oggi una delle più grandi sfide per i futuri lavoratori. Lo strumento si rivolge, in particolare, a tutti coloro che per la prima volta si approcciano al mondo del lavoro, tra cui i giovani candidati con poca dimestichezza nella stesura di un curriculum, ma anche le persone diversamente abili e i lavoratori stranieri che possono incontrare barriere linguistiche nella redazione di un curriculum vitae in lingua italiana, oltre che a persone con esperienza e alla ricerca di nuove opportunità. Difatti, un particolare vantaggio del cv maker è quello di poter generare cv in lingue diverse, oltre alla possibilità di usufruire di un tool di traduzione istantanea. “Il cv maker è un ulteriore esempio dell’impegno e del valore che Adecco attribuisce ai propri candidati che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro”, ha commentato Alessandro Proietti, Customer Experience and Innovation Director di The Adecco Group Italia. “Nella realizzazione di questo strumento, abbiamo unito le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale generativa e la nostra expertise nel settore, con l’obiettivo di offrire ai più giovani, agli stranieri, alle persone diversamente abili e a tutti i nostri candidati una soluzione inclusiva, semplice ed efficace per essere più attrattivi nei confronti dei datori di lavoro e costruirsi un solido futuro professionale”. —lavoro/offerte-lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

