(Adnkronos) – Les Roches e Silversea hanno ufficialmente siglato un accordo per essere pionieri in un campo di studi all’avanguardia. Primo nel suo genere, questo programma innovativo – offerto presso il campus di Les Roches a Marbella, in Spagna – fornisce agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per gestire e supervisionare le varie aree di bordo delle navi da crociera, oltre agli aspetti di marketing, gestione delle entrate e altre funzioni commerciali relative all'industria crocieristica. Inoltre, agli studenti viene garantito un accordo di borsa di studio tra le due entità, oltre all'opportunità di ottenere un impiego a bordo della stimata flotta Silversea. Al termine del corso, gli studenti possono assicurarsi una posizione lavorativa presso Silversea. Il riconoscimento globale di Les Roches e Silversea testimonia il loro impegno a offrire un percorso formativo di alta qualità. Les Roches, classificata tra le prime quattro scuole di gestione dell'ospitalità a livello mondiale, apporta il suo patrimonio di esperienza in ambito accademico, mentre Silversea, rinomata come compagnia di crociere extralusso leader nel settore e apprezzata per il suo stile di vita all-inclusive e l'ampio portfolio di destinazioni globali, contribuisce con la sua preziosa visione del panorama dei viaggi in crociera. Negli ultimi anni il settore croceristico ha conosciuto una significativa rinascita. Secondo un recente rapporto della Cruise Lines International Association (Clia), nel 2023 l’industria dovrebbe generare un fatturato di circa 155 miliardi di dollari e creare 1,2 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo. Come indicato dallo studio Clia, ogni aumento dell'1% si traduce in quattro milioni di nuovi crocieristi. Si prevede che la capacità delle navi crescerà a livello globale del 19%, raggiungendo quasi 750.000 porti di attracco entro il 2028. Inoltre, è considerata una delle tipologie di turismo con il maggior potenziale di evoluzione verso gli standard di sostenibilità stabiliti dal Global Sustainable Tourism Council. L'alleanza strategica tra Les Roches e Silversea apre, quindi, un ampio spettro di opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera professionale in un settore con prospettive di crescita positive. Il corso post-laurea in Cruise Line Management si posiziona come pioniere tra i programmi educativi, offrendo un apprendimento altamente focalizzato sugli aspetti pratici e manageriali – un segno distintivo di Les Roches – insieme a un'immersione guidata dal brand leader delle crociere extralusso, Silversea. L'istituto accademico, con 70 anni di storia e sedi in Spagna dal 1995, ha scelto il suo campus di Marbella, nelle immediate vicinanze di Malaga, un hub riconosciuto per le linee di crociera di lusso, come luogo ideale per portare avanti questo nuovo programma, dove il traffico delle linee di crociera di lusso aumenta ogni anno. "La collaborazione con il brand leader mondiale delle crociere extralusso è motivo di orgoglio per Les Roches. La dedizione e l'ambizione che Silversea impone nel suo modello di business sono in linea con la nostra metodologia educativa. Il settore delle crociere di lusso è un'area ancora poco esplorata dal punto di vista accademico e la promozione di questo diploma ci pone ancora una volta all'avanguardia in una specializzazione che continua a crescere anno dopo anno", ha dichiarato Carlos Díez de la Lastra, Ceo di Les Roches. La Spagna attrae il secondo maggior numero di crocieristi in Europa, dopo l'Italia. Nel 2023 è stato stabilito un nuovo record nel Paese, con un aumento del 46% rispetto al 2022, raggiungendo oltre 12 milioni di passeggeri, secondo gli ultimi dati pubblicati da Ports of the State. La partnership tra Silversea e Les Roches posiziona Marbella come hub strategico per le aziende del settore, in quanto l'urgenza di creare team specializzati nel settore crocieristico è già una realtà. "Nell'ambito del nostro impegno a offrire ai nostri ospiti il miglior servizio in mare, Silversea attribuisce grande importanza alla ricerca dei membri dell'equipaggio più talentuosi del settore", ha dichiarato Barbara Muckermann, presidente di Silversea. "L'istruzione e la formazione sono fondamentali in questo settore orientato al servizio, che è in rapida crescita. Da quando è entrata a far parte del Gruppo Royal Caribbean, Silversea ha aggiunto sei navi alla sua flotta in soli tre anni, rendendo l'attrazione di professionisti di talento più importante che mai. Siamo lieti di collaborare con Les Roches, un istituto accademico di primo piano, per garantire che il nostro servizio rimanga il migliore del settore", ha aggiunto. Durante il primo semestre, gli studenti seguiranno un programma di studi incentrato sulle operazioni di crociera, sullo sviluppo di esperienze di lusso per gli ospiti, sulla gestione degli alloggi di lusso e dell’F&B a bordo, sulle vendite e sulle entrate e sul diritto marittimo. In questo periodo, Les Roches offre anche un viaggio di lavoro a Monaco e a Miami, sede del più grande porto passeggeri del mondo. Al termine di questa prima parte del programma, gli studenti possono scegliere di impegnarsi ulteriormente nel settore con un periodo di immersione nel settore delle crociere con Silversea. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Riproduzione riservata © 2024 - LEO