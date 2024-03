(Adnkronos) – "La rimozione delle fake news implementata da Meta e anche da TikTok è automatizzata e fornisce una risorsa fondamentale nel contrastare la diffusione di contenuti dannosi per la salute e per la veridicità delle informazioni. La sua efficacia è evidente, vista la rimozione di oltre 200.000 fake news su Facebook e più di 15.000 su Instagram a livello globale solo nel 2023. È normale che possano verificarsi degli errori o dei ritardi, come quello cui stiamo assistendo ora, ma è un sistema che funziona e che aiuta il nostro lavoro come social media manager". Così, con Adnkronos/Labitalia, Riccardo Pirrone, presidente Associazione nazionale social media manager, sulla decisione di Meta di 'bollare' come un fake la foto dei camion militari con le bare dei morti di Covid a Bergamo, rilanciate nelle ultime ore sui social. "Speriamo che Meta faccia il necessario per risolvere velocemente eventuali intoppi, così da assicurare a tutti un'esperienza al massimo delle sue potenzialità e proteggere l'autenticità delle informazioni che circolano", conclude. —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

