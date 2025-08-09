Nel 2024 in Italia quasi 19mila papà lavoratori con figli fino a tre anni hanno dato le dimissioni per motivi familiari. Il dato – il 30,5% del totale – segna una prima volta assoluta: mai così tanti uomini avevano abbandonato il lavoro per occuparsi della crescita dei figli nei loro primi anni di vita. Solo due anni fa, appena il 7% aveva deciso di lasciare il posto. In totale nel 2024 i padri dimissionari sono stati 18.519, a fronte di 42.237 madri.

In Italia crescono le dimissioni dei papà lavoratori

I numeri sono diffusi dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella sua ultima relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. Dal report emerge che le motivazioni principali dell’abbandono sono l’impossibilità di conciliare vita professionale e cura dei bambini e il desiderio di cambiare lavoro.

Rimane quello che l’Inl definisce “uno sbilanciamento di genere di notevoli proporzioni”, perché il sacrificio più grande continua a ricadere sulle donne, ma la crescita tra i padri segnala un cambiamento negli equilibri familiari. Nell’ultimo decennio i padri sono passati da “presenza residuale” a quasi un terzo del totale.

Un padre con il figlio neonato

Ad incidere è certamente il contesto di salari bloccati, orari troppo lunghi e carichi insostenibili, ma sempre più uomini preferiscono barattare la carriera con un peso maggiore nella cura familiare. La motivazione principale di recesso (66,6% nel 2024) rimane di carattere professionale, ossia il passaggio ad un’altra azienda. Tuttavia, la cura dei figli cresce nel 21,1% dei casi.

I principali dimissionari sono operai, sanitari, addetti al commercio, impiegati in alberghi e nella ristorazione. La fascia d’età più rilevante è quella tra i 34 e i 44 anni, in cui si contano 17.923 lavoratrici madri e 9.869 lavoratori padri. La Lombardia è la regione con il maggior numero di abbandoni (il 24%), seguita da Veneto ed Emilia Romagna. Agli ultimi posti Basilicata, Valle’d Aosta e Molise.

Congedo di paternità per la parità di genere

I congedi parentali retribuiti sono uno dei modi più importanti per arrivare ad una effettiva parità di genere. L’ultima legge di Bilancio è intervenuta in materia con la riforma per lavoratori e lavoratrici dipendenti: il congedo è alzato all’80% della retribuzione nei primi tre mesi di assenza dal lavoro. In sostanza, ogni coppia ha tre mesi retribuiti all’80% dello stipendio, singolarmente o in condivisione, in forma alternata o simultanea.

Il totale del congedo parentale previsto per ciascuna coppia è di dieci mesi. Questa quota può salire a undici mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche in forma frazionata. In questo caso, la formula della ripartizione è: tre mesi alla madre e tre mesi al padre (non trasferibili all’altro genitore) e tre mesi a disposizione di entrambi, da dividere secondo le proprie esigenze.