Lidl, per il Cyber Monday fa follie: robot aspirapolvere a prezzo stracciato

La famosa catena di supermercati tedesca ci ha stupiti: questo prodotto costa anche 600 € ma con loro, te lo porti a casa ad un sesto del prezzo.

Se il Black Friday non ha soddisfatto le vostre aspettative o, semplicemente, non vi interessavano i vestiti in questo momento dell’anno ma volevate comprare prodotti tecnologici, l’arrivo del cosiddetto Cyber Monday, un lunedì prettamente dedicato agli sconti sui prodotti elettronici farà forse a caso vostro.

Ormai, viviamo in un mondo in cui la tecnologia è tutto e non su può proprio fare a meno di uno Smartphone o di un computer anche solo per il proprio lavoro. E non è che tutti siano grandi patiti di elettronica e vogliano spendere una piccola fortuna per prodotti che alla fine, vengono utilizzati “contro voglia” o solo per il proprio lavoro.

Un capitolo a parte si può aprire per quanto riguarda quei prodotti elettronici che vengono usati solo per snellire il lavoro a casa, ad esempio, scope elettriche, aspirapolvere di ultima generazione o robot delle pulizie. Quest’ultimo tipo di prodotto per la casa è molto comodo ma anche molto costoso e, sotto molti aspetti, voluttuario in una casa normale. Ma se volete provarlo ad un prezzo da urlo, sentite qui.

Acquistarlo a una frazione del prezzo: è un affare

Il motto di Lidl è “conviene sempre”, uno slogan che la catena tedesca di supermercati ampiamente diffusa anche nel nostro paese ha cercato di onorare Black Friday dopo Black Friday. Abbiamo visto già vari prodotti della Lidl in questi giorni, ma l’offerta per il lunedì “delle macchine” è interessantissima. Abbiamo infatti un robot per fare le pulizie a un costo molto interessante!

Un robot aspirapolvere 179 € (Lidl) – www.Leonardo.it

L’azienda offre a partire da lunedì 1 e presumibilmente fino ad esaurimento scorte un robot aspirapolvere della ECovacs Robotics a soli 179 €: il prodotto ha una tecnologia anti aggrovigliamento che impedisce che durante la navigazione in casa, il piccolo androide si incastri tra le tende o i cavi degli altri elettrodomestici. Il robot aspira e lava in un’unica passata, rendendovi molto più semplice l’operazione routinaria di pulizia per la casa. A patto che il gatto non lo aggredisca…

All’interno del veicolo autonomo ci sono due serbatoi, uno dell’acqua da 300 millilitri ed uno per la sporcizia – viene chiamata polvere – da 350 millilitri che dovete ricordarvi di svuotare regolarmente. Se consideriamo che prodotti simili di marchi più blasonati si pagano anche oltre 600 €, sembra davvero una grande offerta per aiutarvi nelle faccende domestiche.