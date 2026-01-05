Polar Express: il treno del celebre film d’animazione esiste davvero, come andarci e quanto costa

Il Polar Express, conosciuto anche come Santa Claus Express, è il treno che collega le città scandinave con la terra di Babbo Natale.

Nel cuore dell’inverno artico, un’esperienza unica attira ogni anno migliaia di viaggiatori desiderosi di immergersi nella magia natalizia e nella natura incontaminata della Lapponia finlandese. Il Polar Express, conosciuto anche come Santa Claus Express, è il treno che collega le città scandinave con la terra di Babbo Natale, offrendo un viaggio spettacolare attraverso foreste innevate e paesaggi incantati fino alla residenza ufficiale di Santa Claus.

Il viaggio sul Polar Express: un’esperienza tra natura e leggenda

Partendo da Stoccolma o da altre città della Scandinavia, il percorso del Polar Express attraversa paesaggi mozzafiato, tra foreste fiabesche e distese di neve che sembrano infinite. Il treno giunge infine a Rovaniemi, città finlandese situata oltre il Circolo Polare Artico, da tempo riconosciuta come la “casa” di Babbo Natale.

Rovaniemi è molto più di una semplice tappa di viaggio: è il cuore pulsante della tradizione natalizia lappone. Qui, Santa Claus ha stabilito una grande filiale della sua dimora originaria situata sulla misteriosa montagna di Korvatunturi, da cui si narra gestisca tutte le sue attività. La città ospita l’Ufficio Postale di Babbo Natale, un luogo magico che ogni anno riceve milioni di lettere da bambini di tutto il mondo, desiderosi di esprimere i propri sogni e desideri natalizi. È possibile, inoltre, spedire cartoline con il timbro ufficiale del Circolo Polare Artico, un ricordo unico per ogni visitatore.

Uno degli elementi più affascinanti del viaggio è la possibilità di assistere, con un pizzico di fortuna, all’aurora boreale, lo spettacolo naturale di luci danzanti nel cielo artico che incanta tutti i visitatori con le sue sfumature di verde, viola e rosa.

Il viaggio in treno è solo l’inizio di un’avventura molto più vasta. La Lapponia offre infatti numerose attività che permettono di vivere appieno il suo fascino unico. Tra queste spiccano l’esperienza di dormire in un igloo di ghiaccio, un vero e proprio alloggio glaciale che regala un’immersione totale nel paesaggio artico.

Per chi ama il brivido, è possibile partecipare a crociere sul Mar Baltico a bordo di navi rompighiaccio, sfidando iceberg e mari gelati in un’escursione indimenticabile. La motoslitta rappresenta un altro modo emozionante di esplorare i territori innevati, sfrecciando attraverso piste bianche circondate da panorami da fiaba.

Ma l’esperienza che più incarna lo spirito della Lapponia è la corsa su una slitta trainata da husky, cani da slitta addestrati per affrontare le rigide condizioni artiche. Questa attività non solo permette di ammirare il territorio da una prospettiva unica, ma crea anche un legame speciale con gli animali, veri protagonisti di queste terre.