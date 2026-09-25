Rete fissa per aziende e professionisti: i vantaggi delle soluzioni Vodafone Business

La digitalizzazione ha trasformato la connessione internet in una infrastruttura di lavoro essenziale persino per realtà di dimensioni contenute come gli studi professionali, i negozi, le microimprese e i freelance. Cosa facciamo online? Di tutto: ordini, comunicazione, gestione amministrativa, pagamenti elettronici e ci occupiamo dei nostri clienti.

Se internet venisse utilizzato per fini professionali, la scelta della linea fissa dovrebbe considerare vari aspetti: non solo la velocità, ma anche tecnologia disponibile, capacità di mantenere la connessione in caso di imprevisti e il livello di assistenza. Le offerte di rete fissa Vodafone Business per Partite IVA riuniscono tutti questi elementi in proposte competitive pensate appositamente per professionisti e piccole attività. Ma quali sono i vantaggi offerti?

Fibra e non solo, le possibili coperture

Quando si sceglie una connessione professionale il primo step è capire a quale tipo di tecnologia affidarsi. Chiaramente molti puntano alla velocità ma non tutte le zone hanno la stessa infrastruttura; dunque, bisogna valutare le proposte migliori con il servizio clienti.

Con la fibra FTTH la connessione raggiunge velocità massima di 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload toccando 1 Gbps simmetrico con la FFTH VULA. Nelle aree ancora non coperte, però, si può optare per FTTC o ADSL oppure Wireless 5G.

Esistono varie tipologie di contratto come la proposta Smart che unisce internet illimitato e chiamate a consumo, oppure Comfort dove si integrano chiamate nazionali illimitate e 500 minuti verso numerazioni internazionali; la Wireless 5G, invece, è pensata per le aree dove la fibra non è ancora attiva. Qualsiasi sia la proposta, però, si trova inclusa la Vodafone Station.

Il backup della connessione tutela l’operatività

Quando la linea salta tutto si blocca e ora che internet serve per il POS, la fatturazione e tanti altri servizi è impensabile restare sconnessi. Ecco perché le offerte Vodafone Business per le partite IVA propongono un backup della connessione basato sulla rete mobile 4G. La Vodafone Internet Key interviene garantendo la possibilità di continuare a navigare.

Si naviga anche prima dell’attivazione definitiva

Quando si fanno cambi contratti o se ne apre uno nuovo ci sono dei tempi tecnici e restare offline può fare paura; la proposta Vodafone, però, fa navigare anche prima di una vera e propria attivazione definitiva. Con Instant Activation utilizzi SIM e Internet Key nell’offerta avendo già accesso al collegamento operativo.

Assistenza in caso di guasti

Cosa succede in caso di guasto? La qualità di una connessione professionale deve essere coperta da un buon servizio clienti; Vodafone Business ha un team di esperti disponibile dalle 8 alle 22 tutti i giorni, weekend incluso. Esistono anche attivazioni di formule superiori come Sempre Serviti Plus o Core che hanno tempi di intervento più rapidi per chi ha bisogno di una continuità operativa.

Servizi digitali aggiuntivi

Accanto alle offerte e alle promozioni a fare la differenza è l’arricchimento dei servizi digitali che prevedono opzioni come 1TB di spazio cloud da usare per archiviare documenti e copie di sicurezza oppure la portabilità del proprio numero fisso.

La rete fissa Vodafone è progettata attorno al lavoro

Per aziende e professionisti la connessione deve essere valutata come parte dell’organizzazione dell’attività unendo la velocità all’affidabilità con proposte economiche competitive come quelle di Vodafone Business che rispondono a tutte queste esigenze con un approccio che dà modo di scegliere la configurazione più adatta alle singole necessità.