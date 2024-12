Proteggi le tue attrezzature industriali e commerciali

Quando parliamo genericamente di “attrezzature industriali e commerciali” si fa riferimento a tutta una serie di macchinari complessi, strumenti tecnologici e mezzi di trasporto (auto, autocarri e furgoni) che costituiscono un patrimonio economico fondamentale per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività.

È proprio per il loro alto valore economico e per la loro enorme importanza per la produttività che è fondamentale proteggere le varie attrezzature da tutti quei rischi cui possono essere soggette: danni accidentali, furti, eventi naturali e catastrofali ecc.

Il verificarsi di questi eventi, infatti, si traduce sempre in costi imprevisti e spesso anche in interruzioni dell’attività lavorativa.

Una protezione adeguata delle attrezzature industriali e commerciali tramite polizze assicurative ad hoc è sicuramente una scelta opportuna e lungimirante che può tutelare economicamente la tua attività.

Quindi, quando per esempio si effettua un preventivo assicurazione autocarro per stipulare una polizza RC auto, si può anche prendere in considerazione una protezione completa per le varie attrezzature aziendali.

Vediamo quindi quali sono le garanzie accessorie più adatte, sia in riferimento ai mezzi di trasporto, sia in riferimento alle altre attrezzature.

Protezione dei mezzi di trasporto

I mezzi di trasporto aziendali sono utilizzati dalle imprese e dai professionisti per movimentare sia le merci che le attrezzature. Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo, è ovviamente obbligatoria per legge la polizza di Responsabilità Civile (RC auto) che tutela dai danni involontari causati a terzi (persone, animali e cose) con il mezzo assicurato.

Data però l’importanza che questi mezzi hanno per l’operatività aziendale, è sicuramente consigliabile perlomeno valutare la possibilità di aggiungere alla polizza RC base anche garanzie accessorie per ampliare la copertura. Fra quelle più comuni si ricordano furto e incendio, cristalli, soccorso stradale, tutela legale, eventi naturali, collisione, incidente con un veicolo non assicurato ecc.

Copertura che sicuramente vale la pena di considerare è la garanzia accessoria “danni alle merci trasportate” che copre i danni o le perdite materiali e dirette che le merci inerenti all’attività produttiva e/o commerciale possono subire quando trasportate a bordo del veicolo assicurato.

Protezione delle attrezzature industriali e commerciali

Tutelare la propria attività da tutti gli eventi imprevisti che possono verificarsi è sicuramente una scelta lungimirante. Oggi, fortunatamente, le compagnie offrono un ventaglio di coperture particolarmente ampio ed è piuttosto semplice costruire una polizza personalizzata.

Fra le varie coperture dedicate alle aziende si ricorda la garanzia “danni alla proprietà” grazie alla quale si tutelano i fabbricati, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, le merci e gli arredamenti per i danni causati da incendio, fulmini, implosione, scoppio, fuoriuscita di fumo, fenomeni elettrici o elettronici, spargimento di liquidi ecc.

Il fabbricato, i macchinari, gli impianti e le varie attrezzature possono essere protetti anche da terremoto, alluvione, esondazione, inondazione e frane grazie alla garanzia “danni catastrofali”.

Altra copertura possibile è quella relativa a “furto e rapina” che tutela da furto, rapina, estorsione, danni causati dai ladri ecc.

Si può anche valutare la garanzia “responsabilità civile verso terzi” che tutela l’azienda per i danni involontari causati da titolare e dipendenti a persone o cose durante l’attività lavorativa.

Altre possibili coperture sono la “tutela legale”, il “pronto intervento” e gli “eventi naturali”.