Tuttavia, il semplice possedere un sistema a punti non è sufficiente: è necessario avere in testa un obiettivo specifico e sapere come gestirle, per riuscire ad avere successo.

Prendiamo ad esempio una pizzeria che rilascia ai propri clienti una semplice tessera di carta da timbrare: sebbene questa potrebbe sembrare una strategia interessante, in realtà presenta diverse limitazioni.

La pizzeria ad esempio non raccoglie informazioni di contatto del cliente né traccia alcun dato, e questo comporta il non sapere realmente se l’attività sta avendo successo e soddisfa le esigenze, non potendo avere accesso a un sistema di monitoraggio.

Il cliente, a sua volta, può trovarsi spesso nella condizione di mettere la tessera nel portafoglio e dimenticarsene, senza utilizzarla davvero.

Prima di proporre le carte fedeltà alla clientela, quindi, è importante avere ben chiari gli obiettivi e come proporre il sistema promozionale che si desidera concedere ai clienti, sapendo anche di poter fare affidamento in questo ad un programma gestione negozio .

Carte fedeltà fisiche o digitali: come funzionano

Le carte fedeltà sono programmi utilizzati dai brand per fidelizzare e premiare i clienti fissi. Pare infatti che circa l’84% dei consumatori sia più propenso a rimanere fedele a un marchio che offre un programma fedeltà, e che il 66% dei clienti sia influenzato dalla possibilità di ottenere premi nel loro comportamento di spesa.

Questo sottolinea come questo genere di programma promozionale sia vincente ed è il motivo per il quale in molti decidono di adottarne uno. Le fidelity card possono essere di due forme:

Fisiche: generalmente di carta o magnetiche, vengono tenute nel portafoglio come una carta di credito. Queste carte sono spesso utilizzate da ristoranti e bar e presentano spazi all’interno per l’apposizione di un timbro per ogni acquisto effettuato dal cliente. I vantaggi solitamente includono prodotti omaggio o sconti significativi quando il cliente raggiunge una certa soglia di acquisti.

generalmente di carta o magnetiche, vengono tenute nel portafoglio come una carta di credito. Queste carte sono spesso utilizzate da ristoranti e bar e presentano spazi all’interno per per ogni acquisto effettuato dal cliente. I vantaggi solitamente includono prodotti omaggio o sconti significativi quando il cliente raggiunge una certa soglia di acquisti. Virtuali: caratterizzate da un codice associato ai dati del cliente inserito in un database. Queste carte sono sempre più comuni grazie all’utilizzo di App wallet scaricate sullo smartphone e software gestionali che ne facilitano l’utilizzo. Anche in questo caso, quando il cliente raggiunge una certa soglia di spesa, può beneficiare solitamente di sconti e vantaggi.

Come abbiamo visto nell’introduzione, una carta fedeltà fisica non permette la raccolta di dati e questo non consente di monitorare l’andamento del programma a punti o degli sconti, cosa che invece è importante per riuscire a ideare una strategia di marketing personalizzata ed efficace.

Fidelity Card: tutti i vantaggi per i clienti e per il negozio

Ad oggi molti negozi e attività dispongono di una carta fedeltà da concedere ai clienti e questo si è dimostrata una strategia molto valida, in grado di dare un gran numero di vantaggi sia ai clienti che ai negozi stessi.

Per i clienti, ad esempio, questa permette di ottenere sconti su prodotti o servizi, così come la possibilità di accumulare punti che possono essere poi scambiati per premi, coupon o gift card.

Ma i benefici non riguardano solo i clienti: anche le aziende stesse hanno modo di ottenere un importante ritorno da questo programma. Prima di tutto, ad esempio, vi è l’acquisizione di nuovi clienti, attratti all’idea di usufruire di particolari sconti e vantaggi.

Inoltre, il processo di fidelizzazione favorisce un aumento del valore del brand agli occhi dei clienti, che possono diventare promotori dell’azienda attraverso il passaparola positivo.

Difficilmente poi i clienti rinunceranno a determinati vantaggi e questo permetterà una fidelizzazione, assicurando al negozio un piccolo vantaggio nei confronti dei competitor che non hanno invece acquisito un programma di fidelity card.

Infine, le carte fedeltà consentono di ottenere informazioni precise sugli acquisti dei clienti, permettendo di segmentare il pubblico e inviare comunicazioni efficaci. Questo favorisce un aumento delle vendite e contribuisce anche alla promozione positiva del brand grazie al passaparola.

In conclusione

Le carte fedeltà sono uno strumento estremamente utile che ultimamente stanno utilizzando sempre più realtà commerciali e non. I vantaggi sono sia per i clienti, che possono accedere a sconti e soluzioni personalizzate, ma anche per le aziende che hanno modo di acquisirne di nuovi e fidelizzare i vecchi.

È importante però sottolineare che la carta fedeltà deve essere realizzata con un obiettivo specifico e un’attenta gestione, per garantire il suo successo.

Bisogna pensare a premi che siano sempre nuovi, allettanti ed è altresì importante tenere un database con i dati di chi sottoscrive la carta, così da avere un sistema di monitoraggio e una base per il continuo miglioramento.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO