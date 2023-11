È sempre più difficile trovare del tempo per prendersi cura di sé. La nostra epoca è costellata di attività e gli impegni quotidiani ci spingono anche involontariamente a rinunciare alle visite periodiche, soprattutto quando non si sente fisicamente l’esigenza.

Eppure, la scienza avanza e ci fornisce informazioni su quanto sia importante condurre uno stile di vita sano e fare prevenzione per ridurre il rischio di sviluppare malattie gravi. Se dal punto di vista sociale, infatti, i malati pesano sul Servizio sanitario nazionale, dall’altro canto accorgersi in ritardo di aver contratto una malattia può avere conseguenze anche fatali.

L’importanza di visite specialistiche ed esami di routine

Esami di laboratorio e visite specialistiche oggi consentono ai medici di potersi prendere cura con più attenzione del nostro corpo e cervello. In merito a quest’ultimo, le notizie scientifiche recenti ci dicono che centinaia di patologie neurologiche possono essere intercettate con screening e diagnosi precoci. È anche più semplice per il paziente prenotare esami in strutture sanitarie, potendolo fare direttamente in rete.

Sarà questo uno dei motivi che ha portato alla nascita del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, promosso dal Ministero della Salute. Il Piano mette in atto una serie di iniziative incentrate sulla promozione della salute del cittadino e sulla sensibilizzazione verso l’argomento.

Oggi è possibile ottenere numerose informazioni sul proprio stato di salute, già solo effettuando esami che dovrebbero essere di routine. Dal classico prelievo di sangue, infatti, si può comprendere qual è lo stato di salute generale del soggetto. Si acquisiscono nozioni non solo su eventuali carenze alimentari, ma anche sulla salute dei reni e del fegato o si rintracciano patologie come il diabete.

Dall’esame delle urine si ottengono informazioni su ipertensione o malattie epatiche. Un altro controllo bistrattato riguarda quello dermatologico dei nei, che consente di individuare tumori maligni sotto la cute. Le visite ginecologiche e gli esami per l’individuazione precoce del tumore sono indispensabili per la salute della donna e per consentirle di vivere con serenità tutte le fasi della sua vita.

Oggi tecnologie e centri di ricerca avanzati sono in grado di offrire ai pazienti percorsi di cura studiati su misura, ma i tempi in cui vengono diagnosticati eventuali disturbi e patologie incidono sia sulle possibilità di guarigione che sulle modalità. E allora che, prendersi cura di sé vuol dire, in termini di salute e benessere, ritagliarsi del tempo per prevenire.

