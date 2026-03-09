I più grandi errori della storia del business: quando i giganti non hanno visto arrivare il futuro

Nel mondo dell’impresa esiste una convinzione che spesso accompagna le aziende di successo: quando si domina un mercato è facile pensare che quel dominio durerà per sempre.

La storia del business dimostra invece l’esatto contrario. Molti dei marchi più potenti del loro tempo sono crollati non per mancanza di risorse o di tecnologia, ma per qualcosa di molto più semplice: l’incapacità di capire in tempo dove stava andando il mondo.

Le immagini raccontano proprio questo. Alcune delle aziende più iconiche degli ultimi trent’anni — nomi che sembravano impossibili da scalzare — hanno perso terreno perché non hanno riconosciuto il cambiamento quando era ancora possibile reagire.

Blockbuster

Uno dei casi più citati nelle scuole di business è quello di Blockbuster, il gigante mondiale del noleggio di film. Negli anni Novanta il marchio era sinonimo stesso di intrattenimento domestico: migliaia di negozi, milioni di clienti e un modello di business apparentemente inattaccabile.

Quando Netflix propose una collaborazione e successivamente cercò di vendere la propria azienda per circa 50 milioni di dollari, Blockbuster rifiutò. L’idea dello streaming e delle piattaforme digitali sembrava troppo lontana dalla realtà dei DVD e delle videocassette che riempivano gli scaffali dei negozi.

Il resto è storia: Netflix ha rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento globale mentre Blockbuster è diventato un simbolo di un’epoca finita.

Nokia

Un errore simile è stato commesso da Nokia, che per oltre un decennio ha dominato il mercato mondiale dei telefoni cellulari. Nei primi anni Duemila la quota di mercato dell’azienda finlandese era enorme e il marchio rappresentava affidabilità, tecnologia e diffusione globale.

Quando arrivò l’iPhone e iniziò la rivoluzione degli smartphone touchscreen, Nokia non reagì con la velocità necessaria. L’azienda rimase legata ai propri modelli e al proprio sistema operativo mentre il mercato cambiava radicalmente.

In pochi anni il leader incontrastato dei telefoni cellulari perse terreno fino a uscire dal centro della scena tecnologica.

Xerox

Tra i casi più sorprendenti della storia industriale c’è quello di Xerox. Nei suoi laboratori di ricerca nacquero alcune delle innovazioni più importanti dell’informatica moderna: il mouse, l’interfaccia grafica, i computer personali.

Tecnologie che avrebbero cambiato il mondo. Il problema fu che Xerox non seppe trasformarle in prodotti commerciali. Altre aziende — tra cui Apple — compresero il potenziale di quelle idee e costruirono imperi tecnologici partendo proprio da quei concetti.

È uno dei paradossi più studiati nella storia dell’innovazione: inventare qualcosa non significa automaticamente essere in grado di dominarne il mercato.

BlackBerry

Anche BlackBerry rappresenta un esempio emblematico. Per anni è stato lo smartphone delle élite economiche e della politica internazionale. Le sue tastiere fisiche e il sistema di messaggistica sicuro erano considerati lo standard professionale.

Quando arrivò l’iPhone, molti dirigenti dell’azienda lo liquidarono come un gadget per il grande pubblico. Pensavano che il mercato business non avrebbe mai abbandonato la tastiera fisica.

Il touchscreen e l’ecosistema delle app dimostrarono il contrario. Nel giro di pochi anni BlackBerry passò dall’essere il telefono più desiderato del mondo corporate a un marchio marginale.

Yahoo

Non tutte le cadute sono legate all’innovazione tecnologica. A volte il problema è semplicemente non riconoscere un’opportunità quando si presenta.

Yahoo, nei primi anni Duemila, ebbe la possibilità di acquistare Google quando il motore di ricerca era ancora una startup relativamente piccola. Non una volta, ma due.

La proposta venne rifiutata. Oggi Google è uno dei colossi tecnologici più potenti del pianeta mentre Yahoo ha progressivamente perso centralità nel panorama digitale.

MySpace

Il caso di MySpace racconta invece come la leadership possa determinare il destino di un’azienda. Nei primi anni dei social network era la piattaforma più popolare al mondo, con milioni di utenti e una visibilità globale enorme.

Ma problemi di gestione, decisioni strategiche sbagliate e un’evoluzione tecnologica lenta hanno lasciato spazio a Facebook, che ha conquistato il mercato con un approccio più chiaro e una visione più precisa.

In pochi anni il social network che sembrava destinato a dominare Internet è diventato una nota a margine della storia digitale.

La lezione per il mondo delle imprese

Guardando questi casi insieme emerge una lezione molto semplice ma spesso ignorata: il successo può diventare il più grande ostacolo all’innovazione.

Quando un’azienda domina il mercato tende a difendere il proprio modello invece di metterlo in discussione. Ma il mercato non resta mai fermo. Tecnologie nuove, modelli di business diversi e cambiamenti nei comportamenti dei consumatori possono trasformare un leader globale in un marchio irrilevante nel giro di pochi anni.

Per questo motivo gli errori più costosi nella storia del business non sono quasi mai legati alla mancanza di risorse o di talento. Molto più spesso nascono da una convinzione pericolosa: credere che il futuro assomiglierà sempre al presente.