Stabilità dei costi energetici: come proteggersi dalle oscillazioni di luce e gas

Per le famiglie italiane, il risparmio nei costi energetici è fondamentale. Avere costi stabili e prevedibili è importante, perché permette di pianificare le spese senza temere oscillazioni di mercato. La variabilità dei prezzi dell’energia è infatti una questione spinosa che preoccupa molte famiglie: i prezzi dell’energia sono purtroppo soggetti a continue fluttuazioni, a causa di fattori come la domanda e l’offerta, le condizioni climatiche e le tensioni geopolitiche.

Questa instabilità può dar luogo a difficoltà nella gestione del budget familiare, soprattutto per le famiglie monoreddito e con poche risorse economiche.

Le cause principali delle oscillazioni del mercato energetico

Perché il mercato energetico tende a oscillare?

Le motivazioni sono diverse, ma in primis la spiegazione è da ricollegare alla domanda e all’offerta di energia: quando la domanda di energia supera l’offerta, i prezzi tendono a crescere. Il motivo è poi da ricondurre alle condizioni climatiche estreme, come le ondate di caldo e di freddo, che possono influire sulla produzione e sulla distribuzione di energia.

Il prezzo del mercato energetico può presentare delle fluttuazioni anche a causa delle tensioni geopolitiche: eventuali conflitti internazionali, l’instabilità politica o le crisi economiche globali possono influire indirettamente sulla produzione e sulla distribuzione di energia, così come i costi di trasporto e di stoccaggio dell’energia, che possono parimenti influenzare i costi finali dell’energia.

E c’è di più: la produzione di energia rinnovabile, come l’energia solare e eolica, può cambiare sensibilmente in base alle situazioni climatiche avverse. Si tratta di un fenomeno rilevante, che a lungo andare può incidere sul budget familiare

Come la prevedibilità dei costi aiuta la gestione del budget familiare

La prevedibilità dei costi energetici è essenziale perché permette di pianificare in anticipo le uscite da accantonare per il pagamento dell’energia ed evitare sorprese. Al riguardo, le tariffe a prezzo fisso sono uno strumento efficace che garantisce alle famiglie la stabilità dei costi energetici.

I clienti che scelgono un’offerta a prezzo fisso hanno la possibilità di bloccare il prezzo dell’energia e di pianificare le proprie spese con certezza, senza temere aumenti improvvisi della bolletta e l’oscillazione dei prezzi. Questo perché le tariffe a prezzo fisso si basano sul blocco del prezzo dell’energia per un periodo di tempo determinato, generalmente uno o due anni.

ENGIE offre soluzioni di luce e gas a prezzo bloccato, come l’offerta Energia PuntoFisso, utile per le persone che non vogliono avere sorprese in bolletta.

Tariffe a prezzo fisso: tutti i vantaggi della soluzione ENGIE per luce e gas a prezzo bloccato

Oltre all’offerta PuntoFisso, ENGIE offre la possibilità ai clienti di accedere al prezzo bloccato per luce e gas.

L’offerta Energia PuntoFisso di ENGIE offre energia elettrica al 100% rinnovabile, con la possibilità di monitorare i consumi attraverso la comoda App ENGIE Italia. Il cliente ha inoltre la possibilità di gestire il proprio contratto direttamente online o semplicemente scaricando l’apposita applicazione su uno smartphone. Chi sceglie questa tariffa avrà il prezzo bloccato per due anni.

Consigli pratici per controllare e ottimizzare i consumi energetici

Le offerte a prezzo fisso danno ulteriori vantaggi: i clienti che optano per queste tariffe hanno la possibilità di scegliere la durata del contratto in base alle proprie necessità, di gestire il contratto online con pochi click direttamente da remoto e di ricevere assistenza dal proprio fornitore.

È inoltre prevista la possibilità di accedere a servizi extra, come ad esempio la manutenzione degli impianti di energia rinnovabile.

Le offerte a prezzo fisso rappresentano una scelta intelligente, per tutte quelle famiglie che desiderano pianificare le proprie spese con sicurezza.



Come risparmiare ulteriormente sui costi dell’energia?

In primis è importante usare lampadine a basso consumo (soprattutto a LED), e ricordarsi di scollegare dai cavi elettrici i dispositivi non in uso.

Se sei cliente ENGIE, usa l’App ENGIE Italia per monitorare i consumi e prediligi elettrodomestici efficienti e di nuova generazione, preferendo l’uso dell’energia solare per riscaldare l’acqua.

Seguendo questi consigli pratici, è possibile controllare e ottimizzare i consumi energetici e diminuire sensibilmente la spesa energetica, ottenendo un notevole risparmio nel lungo tempo.