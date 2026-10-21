Quante volte siete tornati da una fiera o da un convegno con una tasca piena di biglietti da visita cartacei, per poi ritrovarli settimane dopo in fondo a un cassetto, ingialliti e inutilizzati? È uno scenario familiare a chiunque lavori in ambito professionale, eppure il rito del biglietto cartaceo sta cedendo rapidamente il passo a qualcosa di più intelligente. I biglietti da visita digitali stanno diventando lo strumento di networking preferito da un numero crescente di aziende italiane, dalle grandi imprese fino ai liberi professionisti, ridefinendo il modo in cui ci si presenta e ci si connette.

Un dato che parla chiaro: l’88% dei biglietti cartacei finisce nel dimenticatoio

La statistica è difficile da ignorare: l’88% dei biglietti da visita cartacei viene abbandonato, smarrito o semplicemente buttato via poco dopo essere stato ricevuto. Non è un problema di cattiva volontà, ma di praticità: gestire decine o centinaia di pezzi di carta dopo un evento professionale è oggettivamente scomodo. Si devono fotografare, trascrivere manualmente in un CRM, archiviare in qualche modo. E nel frattempo, se il contatto ha cambiato numero o indirizzo email, quel biglietto è già obsoleto nel momento in cui viene stampato.

Il problema si amplifica nelle fiere e nei convegni, dove in poche ore si accumulano una quantità di contatti impossibile da gestire con carta e penna. È proprio in questi contesti che i biglietti da visita digitali mostrano il loro vantaggio più immediato: niente da portare, niente da perdere, tutto immediatamente disponibile sul telefono del destinatario.

Come funziona la condivisione digitale in pratica

Uno degli aspetti che frena molte persone nell’adottare strumenti digitali è la preoccupazione che l’interlocutore non riesca a riceverli. Con i biglietti digitali, questo problema non esiste. I metodi di condivisione disponibili sono molteplici e si adattano a qualsiasi situazione.

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NFC (Near Field Communication): basta avvicinare il proprio smartphone o una card fisica abilitata al telefono dell’altro, e il contatto viene trasferito in pochi secondi, senza toccare nulla e senza che il destinatario debba installare alcuna applicazione.

basta avvicinare il proprio smartphone o una card fisica abilitata al telefono dell’altro, e il contatto viene trasferito in pochi secondi, senza toccare nulla e senza che il destinatario debba installare alcuna applicazione. QR code: ideale per situazioni in cui i telefoni non sono vicini, come durante una presentazione o in uno stand fieristico. Il destinatario inquadra il codice e accede immediatamente alla scheda di contatto.

ideale per situazioni in cui i telefoni non sono vicini, come durante una presentazione o in uno stand fieristico. Il destinatario inquadra il codice e accede immediatamente alla scheda di contatto. Link condivisibile: si invia via email, WhatsApp, LinkedIn o qualsiasi altro canale. Funziona come una pagina web personale, sempre aggiornata.

si invia via email, WhatsApp, LinkedIn o qualsiasi altro canale. Funziona come una pagina web personale, sempre aggiornata. Wallet digitale: il contatto può essere salvato direttamente nel portafoglio digitale dello smartphone, accanto alle carte di credito e ai biglietti aerei.

La caratteristica che distingue davvero questo strumento dalla carta, però, è la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale. Se si cambia azienda, numero di telefono o qualifica, il biglietto digitale si aggiorna istantaneamente per tutti i contatti che lo hanno già ricevuto. Nessuna ristampa, nessun costo aggiuntivo, nessun contatto che chiama un numero che non esiste più.

Le piattaforme disponibili per le aziende italiane

Il mercato italiano offre già diverse soluzioni concrete, pensate sia per i singoli professionisti sia per team aziendali strutturati. Tra le piattaforme attive nel nostro Paese figurano Baningo, Cardz, Avacard e My NFC Business Card, ciascuna con caratteristiche e modelli di prezzo differenti.

Immagine generata con AI

Baningo, ad esempio, permette di creare una scheda contatto ricca di informazioni — foto, social network, sito web, numero di telefono — condivisibile attraverso tutti i canali citati sopra, senza che il destinatario debba scaricare nulla. Cardz si rivolge in modo specifico alle aziende che vogliono uniformare la presentazione del proprio team, con profili brandizzati e gestione centralizzata. Piattaforme come Avacard e My NFC Business Card puntano invece sull’integrazione con card fisiche NFC, che mantengono l’aspetto di un tradizionale biglietto da visita ma nascondono dentro la tecnologia digitale.

La scelta tra questi strumenti dipende molto dall’uso previsto. Un libero professionista che partecipa a eventi di networking avrà esigenze diverse da un’azienda con cinquanta commerciali sul territorio che necessita di un sistema centralizzato e tracciabile.

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Sostenibilità e immagine aziendale: due argomenti sempre più rilevanti

Eliminare la carta dalle proprie pratiche di networking non è solo una questione di efficienza. Per molte imprese, specialmente quelle con obiettivi di sostenibilità dichiarati, abbandonare i biglietti cartacei è coerente con una strategia più ampia di riduzione dell’impatto ambientale. Stampare migliaia di biglietti ogni anno — per poi vederli finire nel cestino nell’88% dei casi — è difficile da giustificare in un’ottica di responsabilità aziendale.

C’è poi una componente di immagine professionale che non va sottovalutata. Presentarsi con un biglietto digitale trasmette un messaggio preciso: l’azienda è aggiornata, efficiente, attenta all’innovazione. In settori dove la tecnologia è parte dell’identità aziendale, questo dettaglio può fare la differenza nella prima impressione.

Cosa considerare prima di passare al digitale

La transizione non richiede investimenti particolarmente elevati, ma vale la pena fare alcune valutazioni preliminari. Prima di tutto, è utile capire se si preferisce una soluzione puramente digitale — solo app e link — oppure una card fisica NFC che integri entrambi i mondi. La seconda opzione è spesso preferita da chi lavora in contesti tradizionali dove l’interlocutore potrebbe non essere avvezzo alla tecnologia.

Bisogna poi considerare la gestione del team: se più persone in azienda devono avere biglietti uniformi, è necessaria una piattaforma che consenta una gestione centralizzata dei profili, con la possibilità di aggiornare i dati in modo coordinato. Infine, è importante verificare che la piattaforma scelta rispetti le normative europee sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, specialmente se vengono raccolte informazioni sui contatti ricevuti.

Il biglietto da visita cartaceo non scomparirà dall’oggi al domani — ci sono contesti e settori dove la carta mantiene ancora un valore simbolico — ma la direzione è chiara. Chi vuole costruire relazioni professionali efficaci nel 2026 ha a disposizione strumenti molto più potenti di un rettangolo di carta stampata, e le aziende italiane stanno cominciando a usarli davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.