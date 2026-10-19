I dati di settembre 2026 dell’Associazione Bancaria Italiana fotografano un mercato del credito in salute: la crescita prestiti a famiglie e imprese ha accelerato al +3,7% su base annua, un passo più deciso rispetto al +3,5% registrato ad agosto. Non si tratta di un rimbalzo isolato, ma del segnale più recente di una tendenza che ormai si misura in anni, non in mesi.

Ventuno mesi di fila per le famiglie, quindici per le imprese

Il dato che colpisce di più non è il numero in sé, ma la sua continuità. Secondo il report Abi pubblicato a ottobre 2026, i prestiti alle famiglie crescono ininterrottamente da ventuno mesi consecutivi. Per le imprese la serie positiva è più recente ma altrettanto solida: quindici mesi consecutivi di aumento dei finanziamenti.

Mettere questi numeri in fila significa che le famiglie italiane hanno ricevuto credito in misura crescente ogni singolo mese da quasi due anni. Per le aziende, la svolta è arrivata poco più di un anno fa, ma da allora non si è mai invertita.

È un segnale che racconta qualcosa di preciso: le banche stanno erogando di più, e chi chiede un prestito — che sia per comprare casa, sostenere i consumi o finanziare un investimento aziendale — lo ottiene con maggiore frequenza rispetto al passato recente.

L’accelerazione da agosto a settembre: perché conta

Il passaggio da +3,5% ad agosto a +3,7% a settembre può sembrare marginale, ma in economia la direzione conta quanto il valore assoluto. Un’accelerazione, anche di due decimi di punto, indica che la domanda di credito non sta rallentando e che l’offerta risponde.

Per le famiglie, questo si traduce concretamente in mutui, prestiti personali, finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli. Per le imprese, significa linee di credito, finanziamenti per la liquidità, investimenti in macchinari o espansione. In entrambi i casi, il credito che circola è carburante per l’attività economica reale.

Il fatto che la crescita si stia consolidando — e non stia rallentando dopo un picco iniziale — suggerisce che non si tratti di un effetto temporaneo legato a una singola categoria di prodotti o a una finestra di tassi favorevoli, ma di una dinamica più strutturata.

Cosa leggere dietro i numeri dell’Abi

I report mensili dell’Abi sono uno degli strumenti più seguiti per capire lo stato di salute del sistema bancario italiano e, per estensione, dell’economia nel suo complesso. Quando i prestiti crescono in modo costante, significa che famiglie e imprese hanno fiducia sufficiente da indebitarsi — cioè da impegnarsi su obiettivi futuri — e che le banche ritengono quei soggetti abbastanza affidabili da concedere il credito.

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La crescita prestiti famiglie imprese che emerge dai dati di settembre non è quindi solo una statistica bancaria: è un indicatore di aspettative. Chi chiede un mutuo per comprare casa si aspetta di poterlo ripagare. Chi apre una linea di credito per la propria azienda scommette su un futuro abbastanza stabile da giustificare l’investimento.

Immagine generata con AI

Ventuno mesi consecutivi di crescita per le famiglie rappresentano un arco temporale lungo abbastanza da escludere spiegazioni congiunturali superficiali. La stessa cosa vale, in misura proporzionale, per i quindici mesi delle imprese.

Il contesto: da dove viene questa tendenza

Per capire il significato pieno di questi dati, vale la pena ricordare da dove viene il credito italiano. Negli anni precedenti, il mercato dei prestiti aveva attraversato fasi di contrazione o stagnazione, in parte per l’incertezza economica, in parte per la politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea, che aveva alzato i tassi in modo significativo per contenere l’inflazione.

Il progressivo allentamento di quella pressione, combinato con una domanda di credito che non si era mai spenta del tutto, ha creato le condizioni per la ripresa che i dati Abi documentano mese dopo mese. La crescita prestiti famiglie imprese che oggi si misura al +3,7% è anche il prodotto di questo cambio di contesto.

Detto questo, i numeri dell’Abi non dicono tutto. Non indicano, per esempio, la qualità del credito erogato, né la distribuzione geografica dei finanziamenti — questioni rilevanti in un paese come l’Italia, dove le differenze tra Nord e Sud restano marcate anche nell’accesso al credito.

Cosa significa per chi cerca un finanziamento oggi

Per chi sta valutando un mutuo, un prestito personale o un finanziamento aziendale, il quadro che emerge dai dati Abi di settembre 2026 è relativamente incoraggiante. Un mercato del credito in espansione tende a essere più competitivo: le banche hanno incentivi a proporre condizioni più attraenti per conquistare clienti in un momento in cui la domanda è sostenuta.

Questo non significa che le condizioni siano uniformemente favorevoli per tutti — il profilo di rischio del singolo richiedente resta determinante — ma il contesto generale è più favorevole rispetto a quello di due o tre anni fa.

Per le informazioni aggiornate sui dati mensili del settore bancario, il riferimento diretto resta il sito dell’Associazione Bancaria Italiana, che pubblica regolarmente le proprie analisi sul credito alle famiglie e alle imprese.

Quindici mesi di crescita consecutiva per le imprese e ventuno per le famiglie: sono numeri che, messi insieme, disegnano un sistema bancario che torna a fare ciò per cui esiste — trasformare risparmio in credito produttivo. L’accelerazione di settembre aggiunge un tassello in più a una sequenza che, per ora, non mostra segnali di interruzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.