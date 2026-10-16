Mandare il curriculum senza una lettera di presentazione è un po’ come presentarsi a un colloquio senza dire una parola: tecnicamente sei lì, ma non stai davvero comunicando nulla. Eppure capire come scrivere una lettera di presentazione che funzioni davvero è qualcosa che molti candidati continuano a sottovalutare, spesso affidandosi a modelli generici che i recruiter riconoscono a colpo d’occhio.

Perché la lettera di presentazione conta ancora

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, il curriculum vitae racconta cosa hai fatto. La lettera di presentazione spiega chi sei e perché vuoi quel lavoro specifico. È la differenza tra un elenco di dati e una voce umana. Come ha sottolineato più volte chi si occupa di selezione del personale, questo documento è il biglietto da visita del candidato: la prima cosa che un recruiter legge prima ancora di aprire il CV allegato.

Non si tratta di un documento accessorio o di una formalità burocratica. È uno strumento fondamentale per mettere in luce il proprio valore aggiunto, le competenze più rilevanti per quella posizione e, soprattutto, la motivazione reale che spinge a candidarsi. Una lettera scritta bene può far passare il tuo profilo dalla pila degli scartati a quella degli interessanti, anche quando il curriculum non è perfetto.

Il punto di partenza: personalizzare, sempre

Il primo errore che quasi tutti commettono è usare la stessa lettera per ogni candidatura, cambiando soltanto il nome dell’azienda. I selezionatori lo capiscono immediatamente — e quella lettera finisce nel cestino prima di essere letta per intero.

Una lettera di presentazione efficace deve essere costruita attorno all’offerta di lavoro specifica. Prima di scrivere una sola riga, leggi attentamente l’annuncio: quali competenze vengono richieste? Quali valori emergono dalla descrizione dell’azienda? Quali problemi deve risolvere chi ricoprirà quel ruolo? Queste sono le domande a cui la tua lettera deve rispondere, non in astratto, ma con riferimenti concreti alla tua esperienza.

Se l’azienda cerca qualcuno con capacità di coordinamento di team, non scrivere genericamente che sei “una persona orientata al lavoro di squadra”. Racconta brevemente un momento in cui hai guidato un gruppo verso un risultato. La specificità è ciò che distingue una lettera memorabile da una lettera qualunque.

Come strutturare il testo senza perdersi

Non esiste una formula universale, ma ci sono alcune logiche che funzionano meglio di altre. Una lettera di presentazione dovrebbe aprirsi con qualcosa che cattura l’attenzione: non la solita dichiarazione di candidatura, ma un elemento che mostri subito perché sei rilevante per quella posizione. Può essere un risultato concreto, una competenza chiave o una connessione diretta con la missione dell’azienda.

Il corpo centrale è il cuore del documento. Qui si sviluppa il ragionamento: perché le tue competenze rispondono a ciò che l’azienda cerca, cosa hai fatto di rilevante e cosa potresti portare al ruolo. Non ricopiare il CV — quella parte il recruiter la leggerà separatamente. La lettera deve integrare il curriculum, non duplicarlo.

La chiusura deve essere diretta e propositiva. Esprimi l’interesse a proseguire il confronto, magari con un colloquio, senza essere né troppo aggressivo né troppo remissivo. Il tono deve restare professionale ma non freddo.

Quanto alla lunghezza: né troppo corta né troppo lunga. Una lettera che occupa metà pagina rischia di sembrare superficiale; una che supera la pagina intera rischia di essere abbandonata a metà. L’obiettivo è dire tutto il necessario, senza aggiungere nulla di superfluo.

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Forma e leggibilità: i dettagli che fanno la differenza

Il contenuto è prioritario, ma la forma non è irrilevante. Una lettera difficile da leggere — per caratteri troppo piccoli, interlinea compressa o font poco leggibili — crea una cattiva impressione ancora prima che il recruiter arrivi alla seconda riga.

Le indicazioni più diffuse tra i professionisti della selezione suggeriscono di usare font leggibili come Arial o Times New Roman, con una dimensione compresa tra i 10 e i 12 punti. Un dettaglio spesso trascurato: il font della lettera dovrebbe essere lo stesso usato nel curriculum vitae allegato. Crea coerenza visiva e trasmette cura per i dettagli — una qualità che molti datori di lavoro apprezzano in modo esplicito.

Attenzione anche agli errori grammaticali e di battitura. Una lettera con refusi dice al recruiter che il candidato non ha riletto il documento prima di inviarlo — e se non si controlla una lettera di candidatura, come ci si comporterà con le comunicazioni aziendali?

Il tono giusto: professionale, non robotico

Uno degli errori più comuni è confondere il tono professionale con il tono burocratico. Frasi standardizzate, costruzioni passive e formule da ufficio postale non comunicano competenza: comunicano distanza e mancanza di personalità.

Scrivi come parleresti in un colloquio formale: chiaro, diretto, rispettoso, ma con una voce riconoscibile. Se stai candidandoti per un ruolo creativo, puoi permetterti qualche scelta lessicale più originale. Se ti stai rivolgendo a uno studio legale o a un’istituzione finanziaria, mantieni un registro più sobrio. In ogni caso, evita il copia-incolla di frasi preconfezionate che si trovano su qualsiasi template online — i recruiter le hanno lette centinaia di volte.

Un buon test: dopo aver scritto la lettera, leggila ad alta voce. Se suona come qualcosa che diresti davvero, sei sulla strada giusta. Se suona come un modulo compilato, riscrivila.

Candidatura spontanea: le regole cambiano leggermente

Non tutte le lettere di presentazione accompagnano una risposta a un annuncio. In caso di candidatura spontanea — cioè quando ti proponi a un’azienda che non ha pubblicato offerte attive — la lettera diventa ancora più importante, perché deve giustificare da sola l’interesse del recruiter ad aprire il tuo profilo.

In questo caso, è fondamentale dimostrare di conoscere l’azienda: il suo settore, i suoi prodotti o servizi, i suoi valori dichiarati. Mostrare che hai fatto ricerca prima di scrivere è già un segnale forte di motivazione reale. E in una candidatura spontanea, la motivazione è spesso l’unica leva che hai a disposizione.

Imparare a come scrivere una lettera di presentazione che funziona davvero non è questione di trovare la formula magica, ma di capire che ogni candidatura è una conversazione — e come in ogni conversazione, ciò che conta è avere qualcosa di preciso e autentico da dire. Per approfondire con esempi pratici e template adattabili, AlmaLaurea offre una guida aggiornata con consigli pensati per chi si affaccia al mercato del lavoro italiano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.