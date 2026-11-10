La campagna nazionale #ioleggoperché 2026 ha aperto ufficialmente i battenti il 7 novembre, dando il via all’undicesima edizione di un’iniziativa che negli anni ha trasformato le librerie italiane in veri e propri punti di raccolta solidale per le scuole. Fino al 15 novembre, chiunque entri in una libreria aderente può acquistare un libro e donarlo a un istituto scolastico, contribuendo ad arricchire biblioteche di classe spesso impoverite da anni di tagli ai bilanci.

Come funziona il meccanismo di donazione

Il funzionamento è volutamente semplice, e questa semplicità è probabilmente uno dei segreti del suo successo. Il cliente entra in una libreria partecipante, sceglie uno o più libri, li acquista e li lascia in negozio destinandoli a una scuola. Non serve compilare moduli complicati, non serve conoscere direttamente un insegnante: la libreria fa da intermediario tra chi dona e chi riceve.

Le scuole che vogliono beneficiare dell’iniziativa si registrano sulla piattaforma ufficiale ioleggoperche.it, indicando le proprie esigenze. In questo modo il sistema mette in contatto domanda e offerta in modo trasparente. I libri raccolti vengono poi consegnati agli istituti aderenti, che spaziano dagli asili nido fino alle scuole secondarie di secondo grado, passando per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado.

L’apertura agli asili nido è un elemento che vale la pena sottolineare: portare i libri nella primissima infanzia significa intervenire in una fase dello sviluppo in cui l’esposizione al linguaggio e alle storie ha un impatto particolarmente profondo sulle competenze cognitive e linguistiche dei bambini.

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Undici edizioni, quattro milioni e mezzo di libri

I numeri accumulati in oltre un decennio di campagna parlano chiaro. Dall’avvio dell’iniziativa, oltre quattro milioni e mezzo di libri nuovi sono stati donati alle scuole italiane attraverso #ioleggoperché. È una cifra che dà la misura concreta di quanto un’iniziativa capillare, distribuita su tutto il territorio nazionale, possa incidere davvero sulla disponibilità di testi nelle biblioteche scolastiche.

Non si tratta di volumi usati o di rimanenze di magazzino: sono libri nuovi, scelti da chi li acquista, spesso con cura. Questo dettaglio non è secondario. Ricevere un libro nuovo, non consumato, trasmette un messaggio simbolico preciso agli studenti: la lettura è qualcosa che vale, qualcosa per cui vale la pena spendere.

Arrivare all’undicesima edizione con questa continuità è già un risultato in sé. Molte campagne di sensibilizzazione si esauriscono dopo i primi anni, quando l’attenzione mediatica scema e l’entusiasmo iniziale si raffredda. #ioleggoperché ha invece dimostrato di avere una struttura solida, capace di coinvolgere ogni anno librerie, editori, insegnanti e cittadini in modo organico.

Il ruolo delle librerie come hub culturali di prossimità

Immagine generata con AI

C’è una lettura più ampia da fare su questa iniziativa, che riguarda il ruolo delle librerie indipendenti nel tessuto culturale italiano. In un momento in cui il commercio al dettaglio fisico è sotto pressione costante da parte della distribuzione online, le librerie che partecipano a #ioleggoperché si posizionano come qualcosa di diverso da un semplice punto vendita.

Diventano hub di prossimità: luoghi in cui la comunità locale si ritrova attorno a un gesto concreto. Chi entra per donare un libro spesso finisce per comprarne uno anche per sé. Chi scopre la campagna per la prima volta potrebbe diventare un cliente abituale. È un circolo virtuoso che unisce sostenibilità economica della libreria e valore sociale dell’iniziativa.

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Per gli editori, partecipare significa anche visibilità. I titoli acquistati per la donazione sono libri reali, in vendita, che entrano nelle scuole e vengono letti da bambini e ragazzi. È una forma di promozione che ha senso culturale prima ancora che commerciale.

Perché la lettura scolastica ha ancora bisogno di supporto esterno

La dotazione libraria delle scuole italiane è storicamente disomogenea. Istituti in contesti urbani e con un bacino d’utenza agiato tendono ad avere biblioteche di classe più fornite; scuole in aree periferiche o in quartieri con fragilità economiche accusano spesso una carenza strutturale di testi. #ioleggoperché non risolve questa diseguaglianza da sola, ma contribuisce ad attenuarla in modo diretto e misurabile.

La ricerca sulla literacy infantile è unanime su un punto: avere libri fisicamente accessibili — in classe, in biblioteca, a casa — aumenta la probabilità che i bambini leggano. Non basta parlare di lettura: servono i libri. E in molte scuole italiane i fondi per acquistarli restano insufficienti rispetto ai bisogni reali.

Iniziative come questa colmano, almeno in parte, quel divario. E lo fanno attivando una rete di partecipazione civica che va ben oltre la semplice donazione: insegnanti che segnalano i bisogni, librai che gestiscono la raccolta, editori che supportano la campagna, genitori e cittadini che scelgono di investire qualche euro in un libro per uno studente che non conoscono.

Per chi volesse partecipare all’edizione 2026, il sito ufficiale della campagna permette di trovare le librerie aderenti più vicine e di verificare quali scuole hanno già aderito nella propria zona. La finestra temporale è breve — fino al 15 novembre — ma il gesto, come dimostrano quattro milioni e mezzo di libri donati, lascia un segno che dura molto più a lungo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.