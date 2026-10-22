Trenitalia e Costa Crociere hanno firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare soluzioni di viaggio integrate che combinino il treno e la nave in un unico pacchetto. L’accordo, annunciato il 15 ottobre 2026, punta a costruire un modello di mobilità intermodale che metta al centro le esigenze del passeggero, riducendo la complessità del viaggio e l’impatto ambientale complessivo. Un treno crociera pacchetto integrato di questo tipo non è ancora diffuso sul mercato italiano: ecco perché l’intesa ha una portata che va oltre la semplice collaborazione commerciale.

Cosa prevede l’accordo tra i due operatori

Il Memorandum of Understanding non è ancora un prodotto sul mercato: è il quadro entro cui Trenitalia — parte del Gruppo FS — e Costa Crociere S.p.A. si impegnano a studiare e costruire soluzioni di viaggio congiunte. L’obiettivo dichiarato è creare offerte che valorizzino il territorio e le sue caratteristiche, combinando la rete ferroviaria italiana con le rotte crocieristiche del vettore marittimo.

In pratica, si tratta di lavorare affinché un passeggero possa acquistare in un unico atto — con un’unica transazione e un’unica interfaccia — sia il trasferimento in treno verso il porto di imbarco, sia la crociera vera e propria. Un treno crociera pacchetto integrato di questo genere eliminerebbe una delle principali frizioni del viaggio combinato: la necessità di gestire autonomamente due prenotazioni distinte, con tutto ciò che comporta in termini di orari, coincidenze e potenziali imprevisti.

Le parole di Cacciapuoti sull’intermodalità

A commentare l’accordo è stato Cacciapuoti, che ha definito il protocollo «un ulteriore passo nella promozione della mobilità intermodale orientata alle esigenze del passeggero». Una dichiarazione che, al di là della formula istituzionale, rivela la direzione strategica di Trenitalia: non limitarsi a vendere biglietti ferroviari, ma posizionarsi come operatore di mobilità integrata.

Il concetto di intermodalità non è nuovo nel trasporto pubblico, ma applicarlo in modo fluido al segmento crocieristico — storicamente dominato da logiche di pacchetto tutto compreso gestite unilateralmente dagli armatori — rappresenta un cambio di paradigma. Significa che il treno non è più soltanto un mezzo per arrivare al porto: diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio, con il peso commerciale e la visibilità che questo comporta.

Il treno crociera come pacchetto integrato: perché conviene al passeggero

Chi ha già prenotato una crociera sa quanto possa essere macchinoso organizzare il trasferimento. I porti di imbarco — spesso collocati in aree non immediatamente raggiungibili dai centri urbani — richiedono pianificazione anticipata, soprattutto per chi viaggia senza auto propria. Un treno crociera pacchetto integrato risolverebbe questo problema in modo strutturale, non occasionale.

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I vantaggi potenziali per il viaggiatore sono diversi:

Semplificazione dell’acquisto : un’unica transazione per treno e nave, senza dover incrociare calendari su piattaforme diverse.

: un’unica transazione per treno e nave, senza dover incrociare calendari su piattaforme diverse. Coordinamento degli orari : la partenza del treno calibrata sull’orario di imbarco, riducendo il rischio di perdere la nave per un ritardo ferroviario.

: la partenza del treno calibrata sull’orario di imbarco, riducendo il rischio di perdere la nave per un ritardo ferroviario. Potenziale risparmio : le offerte integrate tendono storicamente a essere più competitive rispetto all’acquisto separato dei due servizi.

: le offerte integrate tendono storicamente a essere più competitive rispetto all’acquisto separato dei due servizi. Minore impatto ambientale: sostituire il trasferimento in auto privata con il treno abbassa in modo significativo le emissioni legate alla fase pre-imbarco.

Quest’ultimo punto non è secondario. L’accordo tra Trenitalia e Costa Crociere nasce esplicitamente nel solco della mobilità sostenibile con ridotto impatto ambientale. In un settore — quello crocieristico — spesso sotto pressione per la sua carbon footprint, poter dimostrare che anche il trasferimento a bordo è gestito in chiave verde ha un valore sia reputazionale che commerciale.

Il quadro più ampio: la mobilità integrata come priorità del Gruppo FS

L’intesa con Costa Crociere si inserisce in una traiettoria più ampia del Gruppo FS, che negli ultimi anni ha moltiplicato le partnership intermodali per coprire l’intera catena del viaggio. Treno, aereo, nave, bus: l’obiettivo è che il passeggero non debba mai uscire da un ecosistema integrato per completare il proprio spostamento.

Costa Crociere, dal canto suo, porta in questa partnership una base di clientela ampia e fidelizzata, abituata a ragionare in termini di pacchetto. Integrare il treno nell’offerta crocieristica significa intercettare anche quella fascia di viaggiatori che oggi rinuncia alla crociera — o la sceglie con meno frequenza — proprio per la complessità logistica del raggiungimento del porto.

Per approfondire i dettagli dell’accordo così come comunicati ufficialmente, è disponibile il comunicato stampa ufficiale di Trenitalia.

Le specifiche operative del treno crociera pacchetto integrato — prezzi, rotte, porti coinvolti e data di lancio commerciale — non sono ancora state rese pubbliche. L’accordo è nella fase di sviluppo delle soluzioni congiunte, il che significa che il prodotto finale potrà prendere forme diverse da quelle oggi ipotizzabili. Quello che è già chiaro, però, è che le due aziende hanno scelto di costruire insieme un modello di viaggio che l’Italia, con la sua geografia costiera e la sua rete ferroviaria capillare, è nella posizione ideale per esprimere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.