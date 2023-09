Sia che si tratti di un pic-nic all’aria aperta, una passeggiata al parco, un aperitivo in città, o una serata a un party esclusivo, non vogliamo sfigurare.

Per ogni occasione, si sa, ci vuole il giusto outfit. Per vestirsi bene, non ci si deve per forza dare allo shopping compulsivo, ma con una giusta dose di creatività e buongusto, si possono combinare vari capi di abbigliamento, alcuni low cost e altri griffati, ad esempio, oppure mixare una maglia elegante con un paio di pantaloni sportivi. Anche i colori più disparati negli ultimi anni vengono accostati tra loro con risultati soprendenti. Vediamo tre tipi di look che non ci faranno passare inosservate.

Cosa indossare per una cena romantica?

Sei stata invitata all’ultimo momento in un ristorante elegante a lume di candela e non sai cosa indossare? Niente panico: chi non si ritrova nell’armadio un tubino nero da abbinare a un paio di sandali dello stesso colore? Oppure, dei pantaloni a sigaretta neri e una camicia bianca di raso o seta? Il detto “less is more”, infatti, non sbaglia mai. Meglio non esagerare, la sobrietà vince sempre, ma attenzione, valorizziamo ciò che indossiamo con degli accessori giusti, come un bel paio di orecchini pendenti o una collana con punto luce che metta in risalto il nostro décolleté. Completano il look una clutch e un soprabito color panna e un paio di ballerine con punta arrotondata.

Qual è l’outfit migliore per visitare una città d’arte?

Sei in vacanza, nella città che hai sempre desiderato conoscere, vuoi girarla in lungo e in largo, ma temi di stancarti troppo. Non temere, punta su scarpe stilose ma soprattutto comode. Opta per le sneakers, che siano bianche o colorate, puoi abbinarle ai jeans, a pantaloni in tessuto, in cotone o lino, e a una morbida Tshirt in cotone, ottenendo un look informale ma curato. Vedrai che con questo tipo di scarpe ai piedi non sentirai di avere macinato chilometri su chilometri.

Questo tipo di calzatura è un vero must. Se un tempo era legato soltanto alle attività fisiche e sportive, oggi è diventato un’icona di stile. Grazie alla tecnologia moderna e all’attenzione dei produttori per l’ergonomia, queste scarpe forniscono un sostegno adeguato e ammortizzano il piede in modo ottimale. Questo ha permesso alle donne di abbracciare uno stile di vita attivo senza dover rinunciare alla comodità.

Su quale stile puntare per un weekend in montagna?

Cime innevate, sentieri da esplorare, paesaggi che sembrano dei dipinti. In montagna la parola d'ordine è "comfort". Le temperature più rigide richiedono un abbigliamento caldo e comodo, senza però trascurare lo stile. E allora ecco che con un maglione modello norvegese, leggings in tessuto tecnico, o jeans attillati, e un paio di stivali tipo biker, lascerai il segno. Questo è un look che si può anche riciclare per il ritorno in città, magari cambiando solo tipo di stivali. Per la montagna puoi scegliere quello in camoscio, color ghiaccio o dalla tonalità cammello, mentre in pianura puoi optare per quelli in pelle, di colore nero, abbinabili su tutto. Con lacci o cinghie, troverai il modello che più si adatta al tuo piede e al tuo outfit.

