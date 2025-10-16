Chi l’ha detto che la cucina è uno spazio che si trova soltanto all’interno della casa?
Può essere infatti realizzata anche in spazi esterni come giardini, terrazzi, o in spazi di intermezzo come balconi e verande.
In ogni caso, a prescindere dal fatto che ci siano una o più cucine, diventa essenziale creare ambienti coerenti e funzionali. Qualcosa che risulta possibile tenendo conto di alcuni aspetti in particolare, a cominciare dalla tipologia.
Cucine in muratura: la soluzione che unisce interno ed esterno
Le cucine in muratura sono una scelta che mette d’accordo estetica e funzionalità, perfetta per chi desidera ambienti coerenti sia all’interno che all’esterno della casa.
Costruite con una struttura fissa in cemento o mattoni e poi rivestite con materiali come legno, piastrelle, marmo o pietra, si distinguono per solidità e durabilità. La loro versatilità le rende particolarmente adatte sia come cucina interna che esterna, dando modo di conservare lo stesso mood e di rafforzare l’identità della casa.
Le cucine in muratura denotano diversi vantaggi, che possono essere riassunti così:
- Solidità strutturale: essendo in muratura, resistono meglio all’usura, agli urti e agli sbalzi termici, garantendo una durata superiore rispetto alle cucine modulari.
- Personalizzazione estetica: ogni dettaglio può essere progettato su misura, dai rivestimenti alle finiture, creando atmosfere rustiche, moderne o mediterranee.
- Coerenza stilistica: permettono di mantenere la continuità tra spazi interni ed esterni evitando contrasti eccessivi e favorendo un senso di armonia.
- Funzionalità quotidiana: ciò interessa, a confronto con altri modelli, specialmente le cucine da esterno, dove offrono grande praticità perché resistono a umidità e intemperie, rendendo lo spazio utilizzabile tutto l’anno.
Altre soluzioni nel segno della continuità
Nell’ottica di favorire una piena continuità tra spazi interni ed esterni c’è una soluzione che si rivela sempre capace di fare la differenza ed è quella di optare per pavimenti similari sia nelle aree indoor che in quelle outdoor.
Il gres porcellanato è una delle scelte più valide sotto questo punto di vista, complice da un lato la declinazione secondo una molteplicità di stili e fantasie, dall’altro gli standard ottimali in termini di resistenza al calpestio e agli agenti atmosferici; è inoltre spiccatamente antiscivolo ed è perfetto con diversi modelli di cucine, inclusa quella in muratura.
L’armonizzazione dei materiali non la troviamo unicamente nella scelta dei rivestimenti: può essere ripresa nelle vernici delle pareti e nei colori dei mobili, persino nei toni e modelli delle soluzioni illuminotecniche.
Per un tocco originale in più, una buona idea è optare per layout unconventional, diversi da quelli standard rettangolari e quadrati, cosa che vale specialmente se si allestisce un cucinotto nel giardino. Basterà disporre i mobili in diagonale per creare uno spazio diverso e originale.
Infine, non potevamo che menzionare il tema di un design eco-sostenibile, attraverso soluzioni green tanto nei materiali quanto in termini di risparmio ed efficientamento energetico, durabilità e resistenza. Tutti aspetti da portare avanti con cura, aggiungendo dei tocchi che richiamano la natura: possono bastare delle piante, ma nulla vieta di aggiungere dei tessili dai decori nature.
Riproduzione riservata © 2025 - LEO
ultimo aggiornamento: 14 Ottobre 2025 17:43