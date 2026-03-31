Alla Juventus con sei mesi di ritardo: arriva il regista da 18 milioni di euro - Leonardo.it

L’acquisto tanto atteso della Juventus sembra finalmente in dirittura d’arrivo. Dopo mesi di trattative e valutazioni, il club bianconero sarebbe pronto a rafforzare il centrocampo con l’arrivo di un regista che è stato già al centro delle attenzioni nei mesi passati. Parliamo di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese dell’Olympique Marsiglia, che, dopo essere stato seguito già nel gennaio scorso, sarebbe pronto a sbarcare a Torino. Un colpo che dovrebbe concretizzarsi per una cifra che si aggira intorno ai 18 milioni di euro, sei mesi dopo il primo interesse dei bianconeri.

Juventus-Hojbjerg, ritorno di fiamma

Già a gennaio, la Juventus aveva posto l’accento sul giocatore, ma diverse circostanze avevano spinto il trasferimento a un secondo piano. La squadra bianconera, allenata da Luciano Spalletti, ha tuttavia continuato a seguire con attenzione la situazione del danese, convinta che il regista potesse rappresentare la pedina giusta per il suo gioco. Dopo aver valutato altre opzioni, ora sembra che il 30enne sia finalmente pronto a indossare la maglia bianconera.

Hojbjerg è un giocatore solido, che non si limita solo alla fase difensiva ma è anche capace di impostare il gioco e di legare le linee. La sua esperienza, in Premier League con il Tottenham e in Ligue 1 con l’OM, lo rendono un profilo ideale per la Juventus, che da tempo cerca una figura in grado di dare equilibrio e qualità al centrocampo.

L’esigenza di un regista per Spalletti, affare da 18 milioni

Luciano Spalletti, che ha preso le redini della squadra a stagione in corso, ha evidenziato più volte la necessità di avere un centrocampista con capacità di regia per impostare il gioco e migliorare il possesso palla della squadra. Con Khephren Thuram e Manuel Locatelli non sempre costanti nel dettare il ritmo, l’arrivo di Hojbjerg risponderebbe a una precisa esigenza tattica. Il danese è un giocatore che può fare la differenza sia nella costruzione del gioco che nel recupero palla, caratteristiche che Spalletti ha sempre cercato nei suoi centrocampisti.

I 18 milioni di euro, come riportato da tuttojuve.com, sono una cifra importante, ma non troppo elevata considerando le potenzialità del giocatore. L’investimento, infatti, potrebbe rivelarsi vantaggioso in un centrocampo che ha bisogno di maggiore qualità, ma anche di esperienza internazionale.