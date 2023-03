La loro posizione geografica strategica, la bellezza naturale, l’ospitalità della popolazione locale e l’approccio favorevole agli investimenti del governo le rendono uno dei luoghi più promettenti per trascorrere le vacanze e investire.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare l’ambasciatore Dario Item, che rappresenta Antigua e Barbuda in Spagna, Monaco e Liechtenstein ed è rappresentante permanente dell’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), per conoscere meglio le opportunità offerte dal Paese.

Antigua e Barbuda: un gioiello dei Caraibi

Secondo l’ambasciatore Item, Antigua e Barbuda offrono molto più della bellezza naturale tipica dei Caraibi. Queste isole sono famose per la loro storia affascinante e la cultura vibrante.

“Antigua, la più grande delle isole, è famosa per le sue 365 spiagge, una per ogni giorno dell’anno. Ma non solo, la capitale Saint John’s è una città vivace e affascinante, con mercati, musei, gallerie d’arte, chiese e monumenti storici. Inoltre, sull’isola si trova il Nelson’s Dockyard National Park, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO, dove il famoso Lord Ammiraglio Horatio Nelson visse dal 1784 al 1787”.

Barbuda, invece, è un’isola incontaminata e poco popolata, con una natura selvaggia per chilometri e chilometri. Recentemente, è stato inaugurato il ristorante Nobu, la catena di ristoranti di lusso presente in tutto il mondo, che offre la sua alta cucina anche ai visitatori dell’isola.

Oltre alla bellezza naturale, Antigua e Barbuda offrono condizioni favorevoli per i turisti e gli investitori. La stabilità del governo, il sistema legislativo, la sicurezza, l’accoglienza e l’istruzione della popolazione locale, che parla fluentemente inglese, e le moderne infrastrutture ICT e l’aeroporto internazionale VC Bird di Antigua, uno dei più belli e serviti dei Caraibi, creano un ambiente favorevole per gli investimenti europei.

Opportunità di investimento ad Antigua e Barbuda

Antigua e Barbuda presentano diverse occasioni di investimento per coloro che desiderano stabilirsi nell’arcipelago. Secondo l’ambasciatore Item, il governo ha adottato politiche fiscali favorevoli agli investimenti esteri, rendendo queste isole una meta ideale per gli investimenti.

“La nostra legislazione prevede delle vere e proprie free zone, ovvero delle zone a regime fiscale agevolato, che garantiscono l’esenzione totale dalle imposte per un periodo di almeno 10 anni. Questo vuol dire che le imprese del settore turistico possono importare prodotti senza pagare tasse di importazione e massimizzare i loro profitti. Le free zone permettono inoltre di portare personale dall’estero, sia per l’edificazione che, in un secondo momento, per la gestione ordinaria delle strutture ricettive in cui si è investito. Oltre a ciò, il governo di Antigua e Barbuda mette a disposizione un processo semplificato per ottenere i permessi di lavoro per i propri dipendenti”.

L’ambasciatore Item ha inoltre evidenziato che Antigua e Barbuda è un sistema democratico basato sul modello Westminster del Regno Unito e ha una lunga tradizione di stabilità e rispetto della legge. Il basso tasso di criminalità è un indice importante sia del carattere della popolazione locale, accogliente ed istruita, sia dell’ottimo lavoro di prevenzione e presenza svolto dal governo e dalla polizia, che rende questo Paese una località sicura in cui vivere e investire. La moneta locale poi è il dollaro dei Caraibi, che ha un tasso di cambio fisso con il dollaro americano. Ciò significa che gli investitori possono avere la certezza di una stabilità monetaria e investire in sicurezza.

Ma non sono solo le politiche fiscali favorevoli ad attrarre gli investitori ad Antigua e Barbuda. Il Paese offre anche un programma di cittadinanza per gli investitori, chiamato CIP (Citizenship by Investment Program), che consente ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza investendo in alcune attività specifiche.

Turismo sostenibile ad Antigua e Barbuda

Oltre alle opportunità di investimento, il governo di Antigua e Barbuda è sensibile alle tematiche del turismo sostenibile, una delle priorità dell’OMT, l’organizzazione di cui l’Ambasciatore Item è rappresentante permanente.

“L’economia di Antigua e Barbuda è molto interconnessa dal turismo, per questo motivo la sostenibilità deve essere innanzitutto economica. Abbiamo sempre cercati di favorire un turismo di valore: vogliamo attrarre visitatori e investitori che apprezzino l’unicità di queste isole e che lascino risorse e possibilità di sviluppo per la comunità locale. Tutte ciò di cui vi ho parlato, ogni iniziativa e progetto di sviluppo del governo, punta a creare un ambiente favorevole ad investimenti di qualità e sostenibili sul lungo periodo, che siano in grado di dare forma a progetti rispettosi di questi luoghi e creino opportunità economiche per le comunità locali. Un esempio dei progetti che vanno in direzione di un turismo più sostenibile possiamo trovarlo sull’isola di Barbuda, che sta lavorando per diventare completamente green. Sono in fase di analisi progetti che sfruttano l’energia eolica, solare e le correnti marine, per mettere nelle condizioni l’isola di dipendere sempre meno da fonti di energia di tipo fossile”.

Conclusioni

Come ci ha raccontato l’ambasciatore Item, Antigua e Barbuda è una meta sempre più attraente per il turismo, grazie alla sua patrimonio naturalistico e alle esperienza esclusiva di viaggio che ogni isola offre ai suoi visitatori. Il clima favorevole agli investimenti rende questo arcipelago un’opportunità da prendere in considerazione per tutti quegli imprenditori che vogliono far crescere il proprio business nel settore del turismo. Per saperne di più è possibile consultare il sito ufficiale dell’ambasciata embassy.ag oppure il portale dedicato alle opportunità di investimento ad Antigua e Barbuda all’indirizzo antiguabarbuda.com.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO